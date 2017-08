Die Party vor der Bergkulisse ist am Start: Der Chiemsee Summer mit Billy Talent, Beginner, Casper, The Offspring, Scooter, Biffy Clyro u.v.a.

Übersee (laut) - Seit gestern läuft die Chiemsee Summer-Sause im oberbayerischen Übersee. Über 60 Bands an vier Tagen und aus gewohnt unterschiedlichen Genres haben sich in der Idylle bis Samstag angesagt. Darunter die Beginner, Casper, The Offspring, Scooter, Biffy Clyro, Wanda, Clueso, Kontra K, Feine Sahne Fischfilet, SXTN oder Ssio.

Wir versorgen euch täglich mit frischen Fotos aus Übersee!

Und die Party ging am Mittwoch bei Bilderbuchwetter schon mal gut los. Nachts und in den frühen Morgenstunden öffnete der Himmel allerdings seine Pforten. Trotzdem soll das Wetter die nächsten Tage halbwegs mitspielen, nur für den letzten Festivaltag am Samstag sieht es derzeit nicht so gut aus.

Mit Billy Talent legte am Mittwochabend dann bereits der erste Headliner los. Den Bandreigen hatten zuvor die Irie Révoltés eröffnet, die sich derzeit auf Abschiedstour befinden - man merkte es, performten die Heidelberger doch vor vollem Haus.

Bisher ist festzuhalten: Die Menschen feiern, die Stimmung vor den Bühnen ist ausgelassen und relaxt, die Bands liefern, die Kaltgetränke stehen bereit - Festivalherz, was willst du mehr!