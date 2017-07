Nach den grausigsten und schönsten Platten des ersten Jahreshälfte haben wir nun die hübschesten Songs zusammengestellt. Viel Spaß!

Konstanz (laut) - Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, mehr beste Songs als Alben des ersten Halbjahres zu finden. Und, ja: Das Echo auf die Bitte, uns die tollsten Tracks zukommen zu lassen, war groß und entpuppte sich erfreulicherweise auch als stilistisch breit gefächert.

Nein, ein "Despacito" hat es nicht in unsere Liste der hörenswerten Liedelein geschafft. Ein Segen? Nun, alleine schon mit der Nennung des Namens dürften wir bei dem ein oder anderen unabsichtlich einen Ohrwurm platziert haben. Wir bitten vielmals um Vergebung. In diesem Sinne: "Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo!" Jetzt aber:

Die bisher besten Songs 2017