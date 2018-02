Im teilweise von Fans gedrehten Konzert-Mitschnitt heizen sich Rapper und Publikum ordentlich ein.

Berlin (maxi) - Bei ihrem Konzert in Berlin Kreuzberg kamen die Jungs von Zugezogen Maskulin auf die Idee, ihren Fans GoPros in die Hand zu drücken. Das verwackelte und stilecht in schwarz-weiß gehaltene Ergebnis seht ihr im Live-Clip zu "Steffi Graf":