Zwei der aktuell größten Popstars kommen zusammen, um eine spannungsreiche Ballade mit kolossalem Video zu schaffen.

New York (ynk) - Zayn setzt seine Reihe mit Kollaborationen fort, die seit seinem Debutalbum "Mind Of Mine" ihren Lauf nimmt. Nach "I Don't Wanna Live Forever" mit Taylor Swift und "Still Got Time" mit PARTYNEXTDOOR hat er sich von Sia eine intensive Ballade schreiben lassen.

Auf einem elektrischen Piano-Instrumental mit explodierendem Refrain geben sich der ehemalige Indie-Star und der ehemalige One Direction-Member überraschend harmonische Vocal-Rückendeckung. Dabei stellt die australische Sängerin, die auch schon Hits für Rihanna, Britney Spears oder David Guetta geschrieben hat, den ehemaligen One Direction-Star allerdings deutlich in den Schatten.