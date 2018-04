Um sein neues Video zu promoten, hat Zayn Malik sogar seine Instagram-Fotos gelöscht.

Bradford (leah) - Seit Tagen promotet Zayn seinen neuen Song "Let Me". Er geht mit der Promo sogar so weit, dass er all seine Instagram-Fotos löscht, um den Fokus auf das dazugehörige Video zu lenken.

Dafür, dass es sich um eine sehr hoch gesungene Pop-Ballade handelt, geht im Video ziemlich viel ab. Malik spielt einen angehenden Gangster, der sich mit den falschen Leuten anlegt, darunter "Scarface"-Legende Steven Bauer, und dabei fast einstecken muss.

Wie es sich für einen jungen Gangster gehört, steht an der Seite des früheren One Direction-Mitglieds ein zwanzigjähriges Bikini-Model und himmelt ihn an. Der Schriftzug "to be continued" am Ende des Videos gibt den Fans damit allen Grund zu Spekulationen.