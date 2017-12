Sad Boys stehen auf Sonnenuntergänge: Der Stockholmer präsentiert sein neues Video.

Minsk (leah) - Rapper Yung Lean erzählt uns in "Red Bottom Sky" von seinen Depressionen, dem Drogensumpf und der möglichen Heilung. Im Refrain von "Red Bottom Sky" imaginiert Sad Boy Leandoer das schöne Bild eines verschneiten Sonnenuntergangs: "Ice droppin', red bottom sky / Intrigued by the moment, look like she know why / Ice droppin', red bottom sky / Ice on my feet, I keep slipping". Während die Schneeflocken vom rot getönten Himmel fallen, denkt Lean über die dunkleren Momente in seiner Vergangenheit nach, wie zum Beispiel seinen Nervenzusammenbruch im Jahr 2015, verursacht durch den tragischen Tod seines Managers Barron Machat.

Er thematisiert seine von Drogenmissbrauch ausgelösten psychischen Krankheiten sowie Vergleiche mit Van Gogh.