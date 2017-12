Hurn erzählt uns: Ihm gehts GGGut. Unter anderem: Der erste Longplayer ist in der Pipeline.

Wien (leah) - Yung Hurn veröffentlicht ein neues Video zu seinem Song "GGGut" und kündigt im selben Atemzug sein erstes Album "1220" für das Frühjahr 2018 an.

Nachdem sein alter Ego K.Ronaldo uns in "Mir Gehts Gut" schon seine Glücksgefühle preisgibt, erzählt Yung Hurn jetzt über seinen eigenen Gemütszustand. Der zweiminütige Song besteht aus einem Nonsense-Text und Wiederholungen. Insofern alles beim Alten: Sockenschuss is in da house. Stickles Beat geht trotzdem gut ins Ohr.

Im Video sieht man Hurn und ein paar seiner Jungs in einem Foto-Studio in gewohnt albernen Outfits herum hampeln.