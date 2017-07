Wiz Khalifa und Charlie Puth verdrängen nach fünf Jahren den bisherigen Spitzenreiter Psy.

WWW (nao) - Als Psy "Gangnam Style" am 15. Juli 2012 veröffentlichte, knackte der Clip auf Youtube bereits im Dezember die Milliardengrenze - ein im Guinness-Buch verbriefter Rekord. Im Juni 2014 waren es gar zwei Milliarden Klicks. Insgesamt ein halbes Jahrzent hielt sich der Südkoreaner an der Spitze der Klickcharts.

Doch jetzt muss Psy die Krone tatsächlich aus der Hand geben: Seit Juli 2017 haben Wiz Khalifa ft. Charlie Puth die Nase vorn. Mit "See You Again", das dem 2013 verstorbenen "Fast & Furious"-Star Paul Walker gewidmet ist, erreicht das Duo fast die Drei-Milliarden-Grenze. Der Clip wurde im April 2015 veröffentlicht.

Hier die fünf Youtube-Videos mit den meisten Klicks im Überblick:

Platz 5 geht mit über 2,505 Milliarden Aufrufen an Luis Fonsis "Despacito" ft. Daddy Yankee. Innerhalb von sieben Monaten schafften sie Welterfolg!

Platz 4 hält mit mehr als 2,551 Milliarden Klicks Mark Ronsons "Uptown Funk" ft. Bruno Mars. Die Single kam am 10. November 2014.

Auf den 3. Rang kommt Justin Bieber mit einer Entschuldigung. "Sorry" hat über 2,638 Milliarden Klicks. Bleibt die Frage: Liegt es daran, dass der Kanadier in dem Video nicht ein einziges Mal zu sehen ist? "Sorry" erschien am 23. Oktober 2015.

Psys "Gangnam Style" wurde nach sage und schreibe fünf Jahren auf den zweiten Rang verdrängt: 2,896 Milliarden Aufrufe.

Den Spitzenplatz belegt nun seit dem 10. Juli "See You Again", die Nummer von Wiz Khalifa und Charlie Puth mit über 2,903 Milliarden Klicks. Der Song gehört zum Film "Fast & Furious 7".