Der Ex-Bassist von Bloc Party, Gordon Moakes, veröffentlicht mit seiner Band die erste Single aus dem kommenden Album "Zero Worship".

Im Studio (jim) - Bloc Party ist seit Hymns in neuer Formation unterwegs, konnte auf besagtem Album aber nur bedingt überzeugen - etwas zu unausgegoren und zu ruhig. Ex-Bassist Gordon Moakes hingegen schlägt treibende und rockigere Töne an, wie die Single "Disappear" zeigt.

Seine Band Young Legionnaire legte schon 2011 ihr Debütalbum "Crisis Works" vor. Am 28. November kommt nnun das zweite Album "Zero Worship" in die Regale und beschäftigt sich mit Onlinekommunikation, anonymen Demonstranten und Politik im Allgemeinen.