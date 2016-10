Viele Musiker protestieren gegen die Gewalt der US-Polizei gegen schwarze Bürger. Jüngster Beitrag: YGs "One Time Comin'".

Auf der Flucht (jim) - Eines der beherrschenden Themen in den USA ist die Gewalt der Polizei gegenüber schwarzen Mitbürgern. Auch YG zeigt in seinem Clip zu "One Time Comin'" neben einer inszenierten Verfolgungsjagd auf dem Highway viele YouTube-Schnipsel, in denen Schwarze von Polizisten verfolgt werden.

Der Song imitiert die Sirene der Polizeiwagen im Beat und die Lyrics von YG halten sich nicht zurück: "Gotta stay strapped, stay cautious / Young nigga ain't tryna see the coffin [...] You think you hard with your badge, huh? / Pop you a nigga, then you laugh, huh?"

Am Ende des Videos sieht man eine Mitleidsbekundung an alle Familien, die geliebte Menschen aufgrund von Polzeibrutalität verloren haben.