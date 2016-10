Der Mannheimer spielt im November Livekonzerte - und in den Sozialen Medien hagelt es hämische Kommentare.

Leipzig/Hamburg (jim) - In der Regel bringen anstehende Konzerte vor allem eines mit sich: Vorfreude! Nicht so bei Xavier Naidoo. Dieses Mal zumindest: Die Facebook-Seiten zu den Konzerten in Hamburg und Leipzip seiner "Nicht Von Dieser Welt 2"-Tour sind in den Kommentaren übersät mit Spott und Hohn. Der Grund: Des Öfteren schon eckte der Mannheimer mit Verschwörungstheorien an.

Vor allem sein Auftritt bei einer Reichsbürgerversammlung hängt ihm bis heute nach. Die Gruppe der Reichsbürger vertitt z.B. die Auffassung, dass die BRD kein souveräner Staat sei, sondern lediglich eine GmbH. Deutschland sei nicht frei, sondern nach wie vor von den Nachkriegsmächten besetzt. Die Bundeszentrale für politische Bildung stuft die Gruppierung als 'sektenartig' ein und sieht eindeutige 'antisemitische und demokratiefeindliche' Tendenzen.

Von Aluhut bis Reichsflugscheibe

Einige User in Facebook kommentierten die Seiten zu den Gigs nun mit Fragen wie "Darf ich auch mit 1 Aluhut rein? Ich hab etwas Angst vor den Chemtrails vong dem Lautsprechern". Oder: "Wird es am Merch signierte Alufolie geben?".

Deutschland ist dem Kurpfälzer zufolge nicht frei, sondern von anderen Mächten besetzt, ein User schreibt deswegen: "Ich hab gerade die Tickethotline angerufen. War eine deutsche Nummer. War aber besetzt." In moderner Social Media-Sprache fragt ein anderer: "Wie kann man 1 Deutschlandtour machen wenn Deutschland= 1 firma und brd gmbh?! #wakeupsheeple"

Kommentiert wird auch der in Neo-Nazi-Kreisen bekannte Begriff 'Reichsflugscheibe', ein Nazi-Ufo sozusagen: "Gibt es vor der Halle 1 passende Landebahn für meine Reichsflugscheibe? Ich fliege momentan eine Vril 14/88."

Bastelanleitung und Flugschule

Der Shitstorm gebiert zudem schon eigene Früchte, so gibt es mittlerweile gar eine Facebook-Seite über 'Aluhüte zum Selberbasteln' oder eine Seite für die allererste 'Reichsflugschreiben-Flugschule'. Was ein Prominenter so alles anrichten kann ...