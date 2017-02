Rosenheims Stadtrat bekräftigt seine Entscheidung: Xavier Naidoo soll beim Sommerfestival mit den Söhnen Mannheims auftreten.

Rosenheim (ana) - Beim Rosenheimer Stadtrat ging es hoch her gestern Abend. Dort wurde nämlich darüber entschieden, ob Xavier Naidoo jetzt mit den Söhnen Mannheims beim Sommerfestival auftreten darf oder nicht.

Mit 22:15 Stimmen wurde der Antrag der SPD abgelehnt. Die Stadt distanziert sich nicht von ihrer eigenen Pressemitteilung, in der u.a. von "Gesinnungsschnüffelei" die Rede war, und hält an ihrer Verpflichtung Naidoos fest.

Während der Sitzung wurden die Beschwerden der Grünen Jugend und der SPD als albern abgetan, berichtet der Bayerische Rundfunk. Ein Vertreter der Landesgartenschau, die für die Ausrichtung des Festivals verantwortlich ist, nannte die Auseinandersetzungen sogar "rufschädigend". Er müsse sich bei Konzertagenturen bundesweit dafür rechtfertigen, "was wir hier für einen Zirkus haben".

SPD und Grüne Jugend hatten protestiert

Nachdem die Jugendvereinigung der Grünen sich zuvor öffentlich gegen einen Auftritt Xavier Naidoos mit Söhne Mannheims beim Sommerfestival im Juni ausgesprochen hatte, machte die Stadt klar, dass es an ihrer Entscheidung nichts zu rütteln gebe. Sprecher Thomas Bugl nannte rechtskräftige Verträge mit den Künstlern und das Grundgesetz als Rechtfertigung für das Festhalten an einem Auftritt der Söhne Mannheims.

Daraufhin stellte der ortsansässige Ableger der SPD einen Eilantrag an die Stadt, diese Stellungnahme zurückzunehmen und den Künstler vom Festival auszuladen. Die Partei unterstützte bereits einen offenen Brief mit dieser Forderung an den Stadtrat, der vom Bündnis "Kein Hass Auf Rosenheims Bühnen" angefertigt wurde und den unter anderem auch die Grüne Jugend, die Linke und ein Rosenheimer Plattenladen unterschrieben.

Söhne Mannheims genervt

Die Söhne Mannheims reagieren entsprechend genervt auf die Streitereien. Mitglied Rolf Stahlhofen lud die SPD-Abgeordnete, die den Antrag stellte, und die Grüne Jugend in den Backstage-Bereich beim Konzert ein, damit sie ihre Vorwürfe "schlüssig" erklären könnten. Weiterhin führte Stahlhofen einige Konzerte auf, auf denen er zusammen mit Naidoo spielte und sich deutlich gegen Rechtsradikalismus positionierte.