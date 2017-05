Nachdem Xavier Naidoo wieder mal ins Fettnäpfchen getreten ist, bemühen sich Lokalpolitiker und Söhne Mannheims um Schadensbegrenzung.

Mannheim (joga) - "Xavier Naidoo verankert rechtsextremes Gedankengut im Mainstream" schreibt der Kölner Stadt-Anzeiger, die FAZ spricht von einer "Reichsbürger-Hymne", die SZ immerhin noch von "Rechtspopulismus" - Xavier Naidoos Song "Marionetten" auf dem neuen Söhne Mannheims-Album "MannHeim" ist aktuell DAS große Thema in Deutschlands Medienlandschaft.

Mit der Darstellung von Politikern als "Volksverräter", die von dunklen Mächten im Hintergrund gesteuert werden, und der kaum versteckten Aufforderung zu Selbstjustiz bedient Naidoo sich in dem Lied sowohl sprachlich als auch weltanschaulich bei Pegida und Konsorten. In eine ähnliche Kerbe schlägt "Der Deutsche Michel" vom selben Album: "Du glaubst doch nicht wirklich, dass unsere Nachrichten nicht nachgerichtet sind?" heißt es da in offensichtlicher Anspielung auf den Fake-News-Vorwurf, der ja genau von denen erhoben wird, die selbst mit Fakten auf Kriegsfuß stehen.

OB kritisiert "antistaatliche Texte"

Über solche Texte empören sich auch Lokalpolitiker Mannheims - immerhin wollte die Stadt demnächst gemeinsam mit Naidoo ein neues Medienzentrum eröffnen, und die Söhne Mannheims haben erst vor kurzem den offiziellen Song zum 200. Fahrradjubiläum der Stadt abgeliefert. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz kritisierte die "antistaatlichen Texte" des Albums, und der Grünen-Politiker Gerhard Fontagnier empfindet Beschreibungen wie "Volks-in-die-Fresse-Vertreter" als beleidigend.

Die Kontroverse überschattet auch die am Montag begonnene Tour der Söhne Mannheims. In Rosenheim etwa forderte die Initiative "Kein Hass auf Rosenheims Bühnen" die Stadt auf, die Söhne Mannheims vom Line Up eines Festivals zu streichen.

Im Abseits

Nun bemühen sich andere Mitglieder der Söhne Mannheims um Schadensbegrenzung. Rolf Stahlhofen bezeichnete den Text von "Marionetten" gegenüber der dpa als einen "Aufruf zum Dialog", Henning Wehland spricht von einem "Appell zum Nachdenken". OB Kurz erklärte sich daraufhin bereit, die Band in den nächsten Tagen zu einem klärenden Gespräch zu treffen. Nach einem ähnlichen Gespräch anlässlich Xavier Naidoos Auftritt beim Reichsbürgertreffen hatte Kurz vor drei Jahren gesagt, Naidoo stelle sich "mit seinen politischen Äußerungen ins Abseits und in die Nähe von Personen, wo er meines Erachtens nicht hingehört."

Und tatsächlich bekommt Naidoo auch dieser Tage wieder reichlich Zuspruch von rechtsaußen. Die NPD Rhein-Neckar etwa postete einen Artikel von Compact auf ihrer Facebook-Seite, in dem Naidoo als "der letzte Promi Deutschlands, der noch Eier in der Hose hat" gefeiert wird, und der sich von den "Hetzartikeln der Systempresse" nicht einschüchtern lässt. So hat eben jeder die Freunde, die er sich aussucht.