Der Sänger soll bei einem Festival in Rosenheim auftreten. Der Grünen Jugend stinkt das gewaltig.

Rosenheim (ana) - In Rosenheim brennt die Luft. Der Grund ist das im Juli stattfindende Sommerfestival. Dort sollen neben Roland Kaiser, Mark Forster und ZZ Top nämlich auch die Söhne Mannheims auftreten, zu denen bekanntlich Xavier Naidoo gehört. Der setzt in seiner Freizeit ja gerne mal den Aluhut auf und verirrt sich schon mal in Gefilde der Reichsbürger und Pegida-Befürworter.

Die jungen Grünen der Region wollen nun dagegen vorgehen und fordern, dass Xavier Naidoo vom Festival ausgeschlossen wird. In einer Pressemitteilung bezeichnen sie den Soul-Sänger als "Hassmusiker", dessen Texte und Auftritte "voll von Verschwörungstheorien, antisemitischen Äußerungen, aber auch Homophobie, expliziten Hassbotschaften und der Reichsbürger-Bewegung nahen Äußerungen" seien. Sie sind der Meinung, dass das Rosenheimer Sommerfestival, dass "auch überregional sehr geschätzt" wird, auf keinen Fall zu einer "Bühne für Hassbotschaften" werden sollte.

Nicht das erste Mal

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Auftritt Naidoos aufgrund massiver Kritik der Öffentlichkeit abgesagt wird. Vor zwei Jahren sollte der Sänger beim Eurovision Song Contest für Deutschland an den Start gehen. Aufgrund einer Rede bei einer Reichsbürger-Demonstration, bei dem er behauptete, Deutschland sei eine besetzte Kolonie, zog es die ARD nach Protesten vor, jemand anderen ins Rennen zu schicken.

2012 wurde der Sänger, dessen Eltern aus Südafrika stammen und irische und indische Wurzeln haben, mit Homophobie-Vorwürfen konfrontiert, als er zusammen mit Kool Savas das Album "Gespaltene Persönlichkeit" unter dem Namen Xavas veröffentlichte.

Rosenheim gibt nicht nach

Die Stadt Rosenheim will jedoch nicht von Naidoo abrücken. Es gebe keine Gerichtsverfahren gegen ihn und der Verfassungsschutz hätte auch grünes Licht gegeben. Man redet außerdem von rechtskräftigen Verträgen und argumentiert mit dem Grundgesetz: "Aus Sicht der Stadt Rosenheim noch wichtiger ist: Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbrieft und schützt die Freiheit der Meinungsäußerung und die Freiheit der Kunst. Diese Grundrechte zählen mit zu den höchsten Rechtsgütern unserer Verfassung. Sie haben ihre Begründung in der menschenverachtenden Unterdrückung und Barbarei der Nationalsozialisten. Es war das erklärte Ziel der Verfassungsväter, nie wieder Gesinnungsschnüffelei auf deutschem Boden zuzulassen."