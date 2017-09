Spätestens mit dem Video zu "Look At Me" explodiert der Newcomer aus Florida in den Mainstream. Doch es gibt auch eine Schattenseite.

Florida (ynk) - Obwohl "Look At Me" auf dem Debüt-Album "17" gar nicht vorkam, markiert der Track doch den großen Durchbruch für XXXTentacion. Eigentlich nur sinnvoll, die Single für das erste offizielle Musikvideo zu wählen, das gleichzeitig ein Sprungbrett für die Visualisierung von "Riot" liefert.

Fünf Minuten dauert das Split-Video und demonstriert alles, das den Floridaner bis hierhin erfolgreich machte: kompletten Wahnsinn, der sich ungefiltert und kompromisslos in alle Richtungen ergießt, und destruktive Aggression. Lehrer, die mit Dildos verprügelt werden, wandeln sich in einem Augenblick in stringente Narrative über den Umgang mit dem Rassenkonflikt. Erst rappt XXXTentacion in halbem Geschrei, dann plötzlich im Uptempo über einen Beat der alten Schule, und am Ende setzt es noch zwei Minuten Spoken Word-Vortrag über die Rolle der Jungen in Amerikas Entwicklung.

Der Clip hat auch seine Schwächen, zeigt aber ein Charisma, das seinesgleichen sucht. Er zeigt das Potenzial eines im Werden begriffenen Stars und bringt zeitgleich eine heikle, notwendige Kante für soziale Themen und den Generationenkonflikt mit.

Die Person hinter der Kunst

Was macht seinen Fall also so kompliziert? Wie es scheint, lässt sich die Person hinter der Kunst kaum mehr verteidigen.

Wie Pitchfork unlängst berichtete, läuft derzeit ein Gerichtsverfahren gegen den Rapper. Eine Ex-Freundin warf XXXTentacion in ihrer Zeugenaussage mehr als widerwärtige und abstoßende Dinge vor. Auch wenn natürlich der Angeklagte bis zum Urteil als unschuldig zu betrachten ist, geben doch die Detailliertheit der Aussagen, die Schwere der Vorwürfe und die Tatsache, dass das rohe Gewaltpotenzial des Rappers ihn bereits in der Vergangenheit mehrfach ins Gefängnis brachte, zu denken. Ab welchem Punkt gilt es, nicht mehr zwischen Kunst und Person zu trennen? Ab welchem Punkt zwingt die reine Moral zum Boykott eines Musikers?

Zu diesem Thema kursieren einige Thinkpieces im Netz. Der Blog DJBooth entschied sich zum Beispiel bereits, aufgrund der vermehrt gewalttätigen Vergangenheit von X auf eine intensivere Berichterstattung über den aufstrebenden Rapper zu verzichten. Die Argumentation wägt hier die Qualität der Musik gegen die sowieso schon prekäre Situation der Repräsentation von Frauen im Hip Hop ab und resümiert:

Hip Hop-Blog will XXXTentacion keine Plattform geben

"Hip Hop ist daran gescheitert, auf das Wohlergehen junger Frauen Acht zu geben. Insbesondere junger, schwarzer Frauen. Als Zeichen, um gegen diese abstoßende Realität vorzugehen, haben wir beschlossen, XXXTentacion keinen Raum auf unserer Plattform zu bieten. [...] Wir hoffen jedoch, mit dieser Position auch andere zu einer veränderten Haltung zu inspirieren, was auf lange Sicht vielleicht einen kulturellen Wandel auslösen wird, der eine weitreichendere Hörerschaft beeinflusst als die jetzige Zielgruppe von XXXTentacion." Hier sei auch auf den fantastischen Essay des Autors zum Umgang mit sexueller Gewalt im Genre verwiesen.

Mehrere Blogs äußerten sich in ähnlicher Manier. Die meisten gingen nach kurzer Erwähnung des Wermutstropfens aber zum Tagesgeschäft über. In einem Interview mit dem New York Magazine fasst Musikjournalist Jim DeRogatis die Situation folgendermaßen zusammen:

"Man kann das Individuum verabscheuen und die Musik wertschätzen, klar. Aber man muss sich vergegenwärtigen, dass man damit die bewusste Entscheidung trifft, über äußerst schlechtes Verhalten hinwegzusehen. Entweder steht man seinem Fehlverhalten ignorant gegenüber, oder man hat es durchdacht und beschlossen, dass all das weniger bedeutet, als die coolen Grooves. Ich will nur, dass die Leute wirklich darüber nachdenken."

Was kann wichtiger sein als coole Grooves?

All diese Einschätzungen - auch die zum Thema R. Kelly - zeigen ein einigermaßen veraltetes Verständnis der modernen Musikindustrie. Magazine befinden sich im fließenden Informationszeitalter nicht mehr am Puls der Wahrnehmung der sich rasant verändernden Genres. Schon gar nicht haben sie eine aktive Macht darüber. Das Beispiel XXXTentacion steht am Ende einer Entwicklung junger Rapper, die gerade im Kosmos von Soundcloud und Bandcamp derart explosive Strömungen losgetreten haben, dass weder Labels noch Journalisten ihrer Musik wirklich mit Nichtbeachtung begegnen können.



Lil Uzi Vert, Lil Yachty, 21Savage, Playboi Carti, Ugly God, 22Savage, Rich Chigga, Post Malone, Lil Peep, Lil Pump, Cardi B, iLoveMakonnen, iLoveMemphis, Desiigner, Ski Mask The Slump God und jetzt eben XXXTentacion: Die Trends kommen und gehen im Wochentakt. Links und rechts machen sich Musiker einen Namen in der Community, und eine gigantische, vielschichtige und kaum nachvollziehbare öffentliche Aufmerksamkeit bestimmt, was gerade wie wahrgenommen wird.

Einen Rapper wie XXXTentacion von medialer Seite aus zu boykottieren, würde ihn nicht blockieren, da sein Aufstieg sowieso am Ende einer demokratischen Graswurzelbewegung steht. Die Fans haben ihn groß gemacht, die depressiven und wütenden Jungs hinter den musiklosen Soundcloud-Accounts. Die Berichterstattung muss sich zunächst eine Position erkämpfen, auf der sie sich überhaupt eine Deutungshoheit über diese Künstler anmaßen kann. Schweigen würde ihre Beurteilung dem gleichen Chaos anheim geben, dem sie entsprungen sind.

Der Klick entscheidet

Eine Auseinandersetzung mit der Materie bleibt also unausweichlich. Man sollte XXXTentacion besprechen, fair besprechen. Wenn etwas erscheint wie besagte Videosingle, kann man es nicht einfach ignorieren. Der Einfluss auf die Kultur ist schlicht zu groß und zu gravierend. Allerdings darf man den Hörer/Leser durchaus fragen, ob er weiß, wem er da zuhört, und ob er es für sich vertreten kann, auch nur mit einem kleinen Klick diese Verhaltensweisen auszublenden.