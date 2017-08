"Wu-Tang ain't nothing to fuck with" bewahrheitet sich wieder und wieder, und die neue Single macht eindeutig Lust auf mehr.

New York (ynk) - Eine neue Single des Wu-Tang Clans ist immer Grund zur Freude. Und da das 2014 erschienene "A Better Tomorrow" bereits drei Jahre alt ist, war es mal wieder Zeit für die legendäre New Yorker Formation, einen Impact zu hinterlassen.

"People Say"feat. Redman hält genau das, was man sich erhofft. Der Song ist so grimmig, raw und oldschool wie ihr altes Material und verschwendet auch keine Zeit damit, faule Kompromisse oder Modernisierungen einzugehen. Denn Charisma und Prduktionsqualität (RZA zeichnet als exekutiver Produzent verantwortlich) sprechen für sich. Das von RZA und dem langjährigen Wu-Tang-DJ Mathematics produzierte neue Album "Wu-Tang: The Saga Continues" erscheint am 13.10.2017 mit zehn neuen Tracks plus Skits und Vocal Parts von RZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspektah Deck, Masta Killa, ODB, Redman, Sean Price und weiteren.