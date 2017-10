Man muss kein Nostalgiker sein, um zu glauben, dass Hip Hop zur Zeit mal wieder Neues aus den 36 Kammern vertragen könnte.

New York (ynk) - Es hat ein paar überraschte Gesichter zurückgelassen, als der allmächtige Wu-Tang Clan in den letzten Wochen aus dem Nichts ein Audio für eine neue Single über alle Streamigportale mit der Welt geteilt hat. "People Say" hieß das gute Stück und demonstrierte über etwa drei Minuten, warum Shaolin-Rap auch anno 2017 immer noch nothing to fuck with ist.

"At this point I know that my Kung-Fu is unbeatable", murmelt es sich da durch den Intro, bevor auf feinstem New Yorker BoomBap Parts zum Besten gegeben werden, wie sie sich nicht nur der wehmütige Nostalgiker wünschen würde.

Zugegeben, wenn die Altmeister das Video etwas heller oder im Studio mal das Licht angemacht hätten, würde man auch ein bisschen mehr sehen. Aber Hochglanz stand diesen Typen eh noch nie so gut zu Gesicht. Um so mehr Raum, sich auf besonders fantastische Parts von Redman und Method Man zu konzentrieren oder die wundervolle Mathematics-Produktion zu bewundern.