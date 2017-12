Eine verstörende Sammlung optisch formidabler Total-Ausfälle.

Konstanz (laut) - Wie so oft beweist Deutschrap, dass er neben seinem Charme auch unverzeihliche Schwächen aufweist. So stellt die visuelle Komponente einen Stolperstein vieler Alben dar - das Auge hört schließlich mit. Nach den schlechtesten Deutschrap-Cover aller Zeiten konzentrieren wir uns nun auf die lächerlichsten, niveaulosesten, fadesten und vor allem hässlichsten Designs, die Rap-Deutschland 2017 zu bieten hatte. Political Correctness sowie die zahlreichen Kontroversen um das Thema Sexismus gingen offensichtlich an manchen Menschen spurlos vorbei. Zumindest die folgende Auflistung an unästhetischen Scheusalen deutet stark darauf hin.

Die 20 schlimmsten Deutschrap-Cover 2017

Wir lernen von diesen Covern: 2017 versprühten Deutschrap-Cover zu viel Testosteron. Ob nichts aussagend, überladen, missgestaltet oder einfach nur hässlich: die Auswahl erscheint grenzenlos.

