RZA kann mit der Hommage des Brooklyner Gassi-Services an seine Band nichts anfangen.

New York (leah) - Wu-Tang Clan-Mitglied und Produzent RZA hat eine New Yorker Hundesitter-Firma verklagt, die mit ihrem Namen die Urheberrechte des Clans verletzt. Der Gassi-Service "Woof-Tang Clan" lehnt sein Logo an die Band an und verkaufte bis zur Klage Merchandise, der unverkennbar z.B. auf Wu-Tang-Bildmaterial basiert.

Unternehmens-Gründer Marty Cuatchon erzählte der New York Daily News, er sei ein Fan und fand die Idee, seine Firma nach der Band zu benennen witzig. Bandchef RZA jedoch fand das weder witzig noch als süß: er zieht nun wegen der in Brooklyn ansässigen Firma vor Gericht. Er beanstandet, dass das Logo wie auch der Name der Firma eindeutig eine Assoziation mit der Band hervor rufe.

Album-Cover auf dem T-Shirt

Aus den Gerichts-Akten geht Presseberichten zufolge hervor, dass die Anmeldung von "Woof Tang Clan" im Juni 2017 gegen verschiedene Registrierungen des Wu-Tang Clan verstoße. Ein T-Shirt beispielsweise referiere offensichtlich auf Ol' Dirty Bastards Album "Return to the 36 Chambers: The Dirty Version". Der "Woof Tang Clan"-Shop ist seit der Klage Robert Diggs aka RZA geschlossen.

Marty Cuatchon ist allerdings nicht der erste, der versucht, mit "Woof Tang" Geld zu machen. In Florida gibt es einen Husky-Service namens "Woof-Tang Huskies". Einer der neun Huskies ist sogar nach RZA benannt.