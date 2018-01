Khalifa präsentiert drei Monate nach "Laugh Now, Fly Later" einen neuen Clip.

Pittsburgh (leah) - Cameron, aka Wiz, kehrt im neuen Musikvideo in seine Schulzeit zurück. Regisseur Ethan Lader zeigt ein High-School-Stadium, in dem Khalifa der einzige Football-Spieler auf einem Feld voller Cheerleader ist, darunter seine Freundin Izabela Guedes.

Der Sound des Tracks passt sich der momentanen Trap-Welle an, während der Text mit dem Namen des legendären Latenight-Hosts David Letterman spielt: "Still gon' talk like Letterman /Girls at the front door, let 'em in".

Die Single "Letterman" ist auf dem aktuellen Album zu hören.