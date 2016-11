Sheeesh! Da ist er, der erste Appetizer auf "Alles Ist Designer".

Wien (jim) - Bunte Jacken sind im Deutschrap beliebt. Nachdem Bushido in Shindys Video zu "Statements" Anime-Jerseys trug, springt Why SL Know Plug locker auf den Zug auf. Wie jeder weiß, lautet das aktuelle Motto vom Boi "Alles ist Designer".

Aus dem gleichnamigen Album beglückt der Ex-MoneyBoy seine Fans mit der Single "Dip". Darin gehts um seinen Wohlstand und die Bitches, die er an der Hand hat. Den unwiderstehlichen Deutsch/Englisch-Mischmasch zelebriert der Österreicher ebenfalls: "Guck auf die Roli on my wrist / dieser Hitter is fucking rich". Scurr!

So fly wie ein Adler und lit wie ein Toastbrost gestaltet sich hoffentlich auch "Alles Ist Designer" - VÖ: 24. November 2016.