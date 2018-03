Der Streamingdienst Spotify bietet zum Weltfrauentag ein Analysetool und einen 'Gender Equalizer' an.

Stockholm (maxi) - Anlässlich des Weltfrauentags hat der schwedische Streaming-Gigant Spotify eine Website vorgestellt, mit dem User ihr Hörverhalten hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses messen können. Sobald es mit dem Spotify-Account verbunden ist, analysiert das Tool die Hörgewohnheiten des Nutzers, zeigt in der anschließenden Auswertung den prozentualen Anteil an weiblichen und männlichen Interpreten an und eröffnet die Möglichkeit, ausgeglichenere Playlists zu erstellen.

Diese passen sich dem Geschmack des jeweiligen Nutzers aber nicht an und kommen daher über den bloßen Gimmick-Charakter nicht hinaus.

Hintergrund des Projekts, das in Kooperation mit der amerikanischen DJane Honey Dijon ins Leben gerufen wurde, waren nicht zuletzt die männlich dominierten Streamingzahlen auf Spotify selbst, wie Mitarbeiter Tim Ganss im Video erklärt: "Wir wollen mit diesem Projekt das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Künstlern ausgeglichener gestalten. 2017 waren alle zehn meist gestreamten Tracks auf unserer Plattform von männlichen Künstlern. Das repräsentiert die fantastische Arbeit weiblicher Künstler in keiner angemessenen Weise."

Der Gender Equalizer ist nur die jüngste Episode in einer fortwährenden Debatte um Gender Equality in der Musikwelt. Erst kürzlich kam der Vorschlag, die Nationalhymne abzuändern, zur Diskussion. Auch im Zuge der Grammy-Verleihung hagelte es Kritik für die unausgewogene Award-Vergabe.