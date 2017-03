Hip Hop ist Männersache? Quark. Es gibt Frauen, die gegen den Testosteronstrom schwimmen. laut.de präsentiert die besten Female MCs.

Konstanz (laut) - "If you hear any noise it ain't the boys." Kool & The Gang wussten das, als sie ihre "Ladies' Night" ausriefen.

In der mit Testosteron getränkten Welt des Hip Hop weht allerdings ein anderer Wind. Hier kämpfen Frauen auch im 21. Jahrhundert noch deutlich in der Unterzahl. Das bedeutet jedoch nicht, dass es sie nicht gibt. Im Gegenteil: Manche Damen haben sich um das Kopfnickertum schon verdient gemacht, als das Genre noch munter in die Windeln schiss.

Anlässlich des Internationalen Frauentags, der traditionell am 8. März begangen wird, rufen wir deswegen auch die ganz harten Jungs auf, gemeinsam mit Curse Süßholz zu raspeln und die Frauen dieser Welt zu lieben und zu ehren. Unsere Liste präsentiert eine Auswahl der Ladys, die ihren Status im Rap-Game allesamt nicht ohne Grund innehaben.

Mädels, ans Mic!