Der Sänger äußert Zweifel an Oprah Winfreys Unwissenheit über Harvey Weinsteins sexuelle Vergehen.

Los Angeles (maxi) - Wirbel um US-Publikumsliebling Oprah Winfrey: Soul-Star Seal wirft der Talkmasterin vor, von den Schandtaten Harvey Weinsteins gewusst zu haben, die im Herbst 2017 Ausgangspunkt der #metoo-Bewegung waren. Oprah wird generell ein enges Verhältnis zum Produzenten-Mogul nachgesagt.

Dieses dokumentierte Seal mit Fotos der beiden auf Instagram. Darunter schrieb er: "Wenn du seit Jahrzehnten Teil des Problems bist, aber plötzlich denken alle, du seist die Lösung."

Damit spielt Seal darauf an, dass sich Oprah seit längerer Zeit für Gleichberechtigung und Frauenrechte einsetzt und bei den Golden Globes eine umjubelte Rede unter anderem zu diesem Thema hielt, die sogar Rufe nach einer Präsidentschaftskandidatur 2020 laut werden ließ. In einem Kommentar legte er nach: "Oh, ich vergaß, klar ... Du hast die Gerüchte gehört, aber du hattest ja keine Ahnung, dass er sich tatsächlich reihenweise an blauäugigen jungen Schauspielerinnen verging, die andererseits auch nicht wussten, worauf sie sich einlassen. Mein Fehler."

Diese Zeilen versah er mit dem Hashtag #sanctimonioushollywood, zu deutsch #scheinheiligeshollyood.

Auch auf Twitter wächst das Interesse an Oprah Winfreys Rolle im Skandal um Harvey Weinstein. So kursiert neben dem Hashtag #oprah2020 auch #oprahknew ("Oprah wusste Bescheid"). Oprah selbst hat sich zu diesen Vorwürfen bislang nicht geäußert.