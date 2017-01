Der Auftritt beim Onkelz-Festival trieb Ignite-Fans auf die Barrikaden. Auch im Slayer-Lager regt sich Unmut.

Konstanz (pabi) - Die Böhsen Onkelz veranstalten im Juni an zwei Tagen ihr eigenes "Matapaloz"-Festival am Hockenheimring. Für das Line-Up sind einige große Metal- und Hardcore-Bands wie Ignite, Slayer, Anthrax, Suicidal Tendencies und Papa Roach gebucht worden. Nachdem sich Fans auf der Facebook-Seite von Ignite über den Auftritt mit der ehemaligen Rechtsrock-Band empört hatten, sagte die Band aus Orange County den Auftritt vor drei Tagen ab.

Scheinbar reichte allein die Wut der Anhänger und ein paar Mails, dass Ignite zurück ruderten. Im Statement heißt es: "Vor ein paar Monaten wurden wir von unserem Booking-Agenten für ein großes Metal-Festival in Deutschland im kommenden Sommer gebucht, bei dem ein paar coole Bands und auch ein paar sehr gute Freunde von uns spielen. Dort war auch eine Band namens Böhse Onkelz dabei, von der wir noch nie gehört hatten. Wir wussten nichts über diese Band, als wir für dieses Festival gebucht wurden. Heute erhielten wir zahlreiche E-Mails und Nachrichten von unserer musikalischen Familie aus Europa, die uns nahelegten, dass das keine Show sei, die wir spielen sollten. Wir wollen euch hiermit wissen lassen, dass Ignite dort NICHT spielen werden."

Nach weiteren erbosten Reaktionen legte Ignite-Sänger Zoltán "Zoli" Téglás in einem neuen Kommentar nach, allerdings erneut ohne sein eigentliches Problem mit dem Festival oder den Onkelz zu benennen. Es heißt lediglich, man habe noch nie von dieser Band gehört und kenne auch "ihre politische Gesinnung" nicht: "Wir versuchen, die Menschen mit unserer Musik und unseren Liveshows zusammenzubringen (...) Ich weiß nicht, wofür diese Band steht oder was sie propagiert. Ich habe nur gesehen, dass es unsere Fans spaltet, und keine Show ist uns das wert. Es ist nur ein Konzert. Amerika fängt gerade an zu brennen und die ganze Welt mitzureißen, nur weil Amerika gespalten ist. Das soll Ignite oder unserer musikalischen Familie nicht passieren." Weder die Böhsen Onkelz, noch Slayer, Hatebreed oder andere teilnehmende Bands haben sich bislang dazu geäußert. Das aktuellste Festival-Posting auf der Facebook-Seite der Onkelz vom 20. Januar listet Ignite noch im Line Up.

Aufregung über weiteren Ignite-Auftritt

Für Ignite geht der Shitstorm dennoch weiter, weil die Band auch auf dem Ruhrpott Rodeo zusammen mit eher linksgerichteten Gruppen wie Bad Religion und Terrorgruppe auftritt. Ein User kommentiert dies folgendermaßen: "Ihr seit an Dummheit echt nicht mehr zu übertreffen. Cancelt das Festival der Onkelz, weil es angeblich rechts ist und spielt dann auf nem Festival das eher in die linke sparte fällt. Wenn ihr gegen Extremismus steht, hättet ihr jetzt die Eier in der Hose und würdet das ebenfalls absagen, da links auch nicht viel besser als rechts ist."

Sänger Téglás, der ungarische Wurzeln hat, sorgte bereits 2007 mit einem Gastauftritt bei der ungarischen Band Hungarica für eine Kontroverse. Diese ist in ihrem Heimatland für ihre nationalistische und antisemitische Einstellung bekannt. Im Nachhinein distanzierte sich Téglás von jeglicher nationaler Gesinnung und erklärte, dass er nichts über die Haltung von Hungarica gewusst habe.

Auch auf Slayers Facebook-Seite diskutieren Fans mittlerweile heftig:

"Macht das bitte nicht!!!! Nicht für diese Band!!!!!!!" schreibt eine Userin. Onkelz-Sympathisanten melden sich natürlich auch zu Wort: "Hört doch endlich mal auf mit diesem Nazi-kram. Und lasst die Vergangeheit, vergangenheit sein. Die Onkelz distanzieren sich von diesem Nazi-gelaber... so nebenbei bringen die onkelz 250'000 leute an ein konzertweekend."

Tatsächlich haben sich die Böhsen Onkelz immer wieder von rechtsradikalem Gedankengut distanziert und verwehren Fans mit auffälliger Nazi-Kleidung den Zutritt zu Konzerten. Von ihrem nach wie vor propagierten Image der ewigen Underdogs und dem zur Banddoktrin erhobenen 'Wir gegen Die-Gefühl' lassen sich aber gerade heutzutage auch gerne politisch verwirrte Köpfe verführen.