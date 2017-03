Die Amis veröffentlichen bald ihr elftes Studioalbum. Im Oktober kommen sie endlich auch wieder nach Deutschland.

Los Angeles (kil) - Die neue Single von Weezer klingt erstaunlich clubpoppig: "Feels Like Summer" enthält gefühlt keine Gitarren und schlägt extremen Mainstreamradio-Alarm, Alternative- oder Collegerock klingen zumindest anders. Aufs elfte, noch unbetitelte Studioalbum der Truppe aus L.A., das im Sommer erscheinen soll, darf man jedenfalls gespannt sein.

Tourstopp in Deutschland.

Die Band um Rivers Cuomo feierte 1995 mit dem gleichnamigen Debütalbum ihren Durchbruch. Die Single "Buddy Holly" bescherte der Band weltweiten Erfolg. Erst im vergangenen April hatten Weezer ihr gleichnamiges 'weißes Album' vorgelegt.

Im Zuge der kommenden neuen Platte geben Weezer auch wieder Konzerte in Europa, zwei Mal spielen sie auch in Deutschland, was selten genug vorkommt:

15.10.2017 in Berlin (Columbiahalle)

16.10.2017 in Köln (E-Werk).