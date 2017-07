Das Indie-Projekt Waxahatchee aus Alabama zeigt auf einer Auskopplung ihres letzten Albums, warum sie derzeit eines der spannendsten Ereignisse unter dem Radar darstellt.

Birmingham (ynk) - Hinter dem sperrigen Projektnamen Waxahatchee (benannt nach einem Flusslauf in Alabama) verbirgt sich das Pop-Projekt der Singer-Songwritering Katie Crutchfield, die in den vergangenen Jahren immer wieder Musik über kleinere Labels veröffentlichte und nicht zuletzt auch mit den New Pornographers auf Tour ging. Am 14. Juli stand ihr viertes Album "Out in the Storm" ins Haus, auf dem unter anderem der Track "Recite Remorse" zu finden ist.

In einem eindrucksvollen beleuchteten Video zeigt Crutchfield ihre eigentümliche Stimme, ein herausragendes Gespür für Klangästhetik und einen Song, der ein wenig braucht, bis er griffig wird, dann aber einen durchaus bleibenden Eindruck hinterlässt. Für alle Fans des Genres definitiv ein spannender Geheimtipp!