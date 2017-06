Zum 26. Mal flutete das schwarze Volk Leipzig: Goths, Steampunks, Waver und jede Menge irre Kostüme beim Wave Gotik Treffen 2017.

Leipzig (ana) - Die Menschenmassen, die übers Pfingstwochenende Leipzig bevölkerten, brachten die Innenstadt fast zum Platzen. Denn neben dem Stadtfest lockte noch eine ganz andere Attraktion in die Parks und Straßen: das 26. Wave Gotik Treffen.

Schon seit 1992 findet das schwarze Volk in Leipzig zusammen, um gemeinsam die eigene Szenekultur zu zelebrieren. Dabei mindestens genauso wichtig wie die dunklen Bands: Die aufwändig und liebevoll gestalteten Kostüme, mit denen die Waver und Goths ihren Hang zu einer üppig morbiden Ästhetik des Andersseins demonstrieren, begeistern seit jeher auch die Normalsterblichen.

Strahlendes Wetter, finstere Mienen

Auch dieses Jahr war die WGT-Euphorie ungebrochen. Durch die Doppelbelegung der Innenstadt rechneten die Behörden im Vorfeld mit rund 300.000 Besuchern. Doch angesichts des launigen Wetters dürften es nicht so viele gewesen sein.

Noch am Freitag zeigte sich der Himmel von seiner besten Seite: strahlende Sonne, blauer Himmel und Temperaturen von rund 28 Grad sorgten für gute Laune - zumindest so weit möglich bzw. mit der eigenen Identität vereinbar. Denn einige der WGTler blieben mit finsteren Mienen den Idealen ihrer Subkultur treu oder verbargen ihr Gesicht hinter wilden Masken und Latex. Sehr zur Freude der schaulustigen Leipziger.

Man weiß schließlich, was man hermacht

Leider hielt das Wetter nicht. Als am Samstag gegen später Nachmittag Starkregen und Gewitter über die Stadt hinwegfegten, suchten die Festivalbesucher Schutz in Cafés und Einkaufszentren. Gegen Abend stabilisierte sich die Wetterlage wieder und die feierwütigen Goths, Waver und Punker mischten sich unters Partyvolk der Messestadt.

Solange die Sonne schien wurde geknipst was das Zeug hält. Die professionellen und Hobby-Fotografen rotteten sich zu regelrechten Schwärmen zusammen und überfielen die auffälligen Szenegänger wie Mückenschwärme den entblößten Körper am Seeufer. Während die Festivalbesucher unter ihren schweren Kostümen um die Wette schwitzten, zeigten sie sich gleichwohl äußerst geduldig mit den Menschen hinter den klickenden Apparaten. Denn schließlich wissen sie auch selbst, was sie hermachen!