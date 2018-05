Mit der zweiten WSHH Veröffentlichung geht Gzuz wieder international steil und sorgt für Furore.

Compton (leah) - Gzuz postet mit "Warum" sein zweites Video auf der amerikanischen Online-Plattform WorldStarHipHop. Bereits nach seiner ersten internationalen Veröffentlichung, drehen US-Youtuber durch. Es hagelt geradezu an Reaktionen und Kommentar-Videos.

Während Maxwell und andere 187-Kollegen in Hamburg von der Polizei auseinander genommen werden, shooten Gzuz und Bonez gemeinsam mit 187-Hausfotograf Pascal Kerouche das Video zu "Warum" in Compton.

"Sie fragen: 'Gzuz, warum bist du nur so?/Warum immer diese Sachen, aber nix mit Niveau?/Warum dies? Warum das? Warum nicht einmal mit Message?'/Und ich denk' mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse?"

Typische Gzuz-Lyrics und ein ebenso typisches Video voller Drogen, Gewalt und Sex bringt die Ami-Fanbase des Rappers in Wallung. In den Kommentaren unter dem Youtube Video heißt es unter anderem:

"this makes me wanna rob the police"

"i showed this song to my lil sister, now she is my big brother"

"This make Kim Jong Un nuke North Korea"

Und obwohl sich der Hamburger diesmal kein Flasche am Kopf zerschlägt oder ähnlich wahnsinnige Aktionen startet erreicht der Clip nach 14 Stunden schon über eine Millionen Klicks. Dementsprechend schnell trudeln auch die Kommentar-Videos ein. Für US-Youtuber ist Gzuz ein waschechter Gangster.

Leon Lovelock lebt in Deutschland und filmt, im Gegensatz zu den englischsprachigen Kollegen nicht seine eigene Reaktion, sondern die fremder Leute, denen er das Musikvideo auf der Straße zeigt. Von Sexismus Vorwürfen bis zu übertriebenem Fantum ist alles dabei.