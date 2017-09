Marco Michael Wanda über den "Bussi"-Verriss von Stefanie Sargnagel in der Süddeutschen Zeitung und Kritik im Allgemeinen.

Berlin (huz) - Nächsten Freitag erscheint das neue Wanda-Album "Niente". Nachdem die Österreicher mit den Singles "0043" und "Columbo" bereits vorlegten, darf man gespannt sein, ob sich der Indie-Hype auf dem dritten Studiowerk neu definiert. Ein wenig Veränderung könnte nach den riesigen Erfolgen vielleicht nicht schaden: "Amore" (2014) hielt sich nicht nur 106 Wochen lang in den Charts ihrer Heimat, das Debüt zählt mittlerweile zu den 25 meistverkauften Platten der österreichischen Hitparade seit 1973. Mit dem Nachfolger "Bussi" hielten Wanda dann endgültig in die großen Konzerthallen Einzug.

Wo Erfolg ist, bleibt Kritik nicht aus. Vor allem der herbe Rundumschlag der Autorin Stefanie Sargnagel in der Süddeutschen Zeitung angesichts des Albums "Bussi" sorgte vor zwei Jahren für Furore. Da die Sprache auf "Niente" nun einfacher und weniger metaphernreich wie provokant ausgefallen ist, fragten wir die Band, ob dies vielleicht unterbewusst auch eine Antwort auf kritische Stimmen gewesen sein könnte.

"Wir sind fucking berühmt!"

"Als provokant habe ich keine unserer Arbeiten je empfunden", stellt Texter Marco Michael Wanda klar. "Es soll doch jeder selber entscheiden, was er in uns sieht und wegschauen, wenn ihm das nicht gefällt. Uns eine dämonische Macht zuzusprechen wie Stefanie Sargnagel, ist halt eher ein Fall für die Psychotherapie. Dass wir uns Kritik aussetzen, ist Teil unseres Lebensentwurfs. Wir sind fucking berühmt. Wesentlich berühmter als unsere kleinen Kritiker-Anhängsel. Wir leben damit, es ist unsere Lebensrealität. Wir bieten der Öffentlichkeit etwas an und in dem Moment lassen wir es los. Damit geht ein Kontrollverlust einher, den wir auch in Kauf nehmen müssen. Kritik ist schließlich Teil einer pluralistischen Gesellschaft. Das ist Demokratie und damit auch vollkommen berechtigt."

Es sei jedoch weder seine noch die Aufgabe seiner Bandkollegen, solcherlei Kritik zu kommentieren, führt der Sänger aus: "Das wäre ein Akt der Gewalt – nach meinem Verständnis der Demokratie. Und ich muss ja für mich selbst entscheiden, was daran berechtigt ist und was nicht. Ich habe nichts verbrochen. Ich schlafe bisher ruhig. Ich habe in einer bestimmten Wirklichkeit gelebt und darüber Rollenprosa geschrieben."

