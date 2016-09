Die irische Sängerin lädt zu einem intimen Showcase in Berlin und ihr könnt dabei sein.

Konstanz (jim) - Zwei Jahre nach "Architect" veröffentlicht die irische Singer-Songwriterin Wallis Bird am 30. September ihr neues Album "Home". Zur Veröffentlichung wird es ein spezielles Konzert geben: Einen Tag vor Album-Release spielt Wallis ein exklusives Prelistening-Showcase an einem noch geheimen Ort in Berlin.

Der Rahmen ist dabei sehr intim: Die Sängerin spielt nur vor rund zehn handverlesenen Zuschauern. In Kooperation mit Caroline Records verlosen wir zwei Tickets für dieses via Facebook gestreamte Konzert. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt einfach eine Mail an gewinnen@laut.de mit dem Betreff "Spoons And Boots".

Ihr neuer Song "Control" ist eine treibende, druckvolle Nummer, die sich langsam aufbaut. Im Video ist die Sängerin stets im Mittelpunkt und durch geschickte Kamerafahrten wechseln sich collagenartige Hintergründe ab.