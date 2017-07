Gewinnt Tickets für die Metal-Sause mit Alice Cooper, Marilyn Manson, Volbeat, Megadeth und Co.

Wacken (laut) - Am kommenden Wochenende findet zum 28. Mal das Wacken Open Air statt. Die legendäre Metal-Party vom 3. bis 5. August fährt dieses Jahr die Headliner Alice Cooper, Marilyn Manson, Accept, Volbeat und Megadeth auf. Wie immer waren die 75.000 Tickets in kürzester Zeit ausverkauft.

Wir verlosen 1x2 3-Tages-Festival-Tickets inklusive Camping für die Heavy-Sause. Schreibt eine Mail mit dem Subject "Paranormal" und eurer vollständigen Adresse bis Sonntag Abend 24 Uhr an gewinnen@laut.de. Viel Glück! Am Montag Morgen wird der Gewinner schriftlich benachrichtigt, so dass einer vernünftigen Festivalplanung nichts mehr im Wege steht.

Wer kein Glück haben sollte, kann das komplette Festival ab dem 3. August im 360°-Livestream von Magenta Musik hier verfolgen. Die Aufzeichnungen der einzelnen Konzerte sind im Anschluss für 30 Tage zu sehen.