Außerdem ab Freitag: Kreator, Schnipo Schranke, Cloud Nothings, Sleater-Kinney, "T2 Trainspotting"-Soundtrack, Arcade Fire, Sepultura etc.

Konstanz (ana) - Train veröffentlichen diesen Freitag ihr mittlerweile achtes Studioalbum, das auf den etwas sperrigen Namen "A Girl, A Bottle, A Boat" hört. Es ist das erste Album ohne Gitarrist Jimmy Stafford, der die Band zur Zeit nur noch ab und zu live unterstützt.

Lemur kommt mit seinem zweiten Soloprojekt "Die Rache Der Tiere" um die Ecke. Dabei klingt er auch noch positiver als sonst, wie die heute erschienene Single "Sterben" verdeutlicht.

Auch mit einem Zweitling am Start sind die Rostocker Rapper Waving The Guns. "Eine Hand Bricht Die Andere" erscheint wieder mal auf Audiolith und wird auf der anschließenden "HandfrakTour" fleißig promotet.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Slowdive, Ivory Clay, Lowly, Schnipo Schranke, Ray BLK, Sampha, Cherry Glazerr, etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 27. Januar:

Absurd Minds - Tempus Fugit

Alex Harvey And His Soul Band - Shout! (Vinyl Re-Release)

Annihilator - Triple Threat

Aquilo - Silhouettes

Arcade Fire - The Reflektor Tapes (DVD, Blu-ray)

Ayeron - Into The Electric Castle

Baba Zula - XX

Betraying The Martyrs - The Resilient

Blacklist - Dangerkids

Brent Cash - The New High

Charles X - Peace

Charlie Cunningham - Lines

Chris Thile & Brad Mehldau - Chris Thile & Brad Mehldau

Cloud Nothings - Life Without Sound

Cream - Fresh Cream (3CD-Boxset)

Deaf Havanna - All These Countless Nights

Deserted Fear - Dead Shores Rising

Disco Ensemble - Afterlife

Evanescence - The Studio Album Collection (6LPs)

Gin Devo - Electrotheque

Henning Wehland - Der Letzte An Der Bar

Hour Of Penance - Cast The First Stone

Ice Cube - The Predator (Vinyl Re-Release)

Jack Russell's Great White - He Saw It Coming

Japandroids - Near To The Wild Heart Of Live

Jimmy Scott - I Go Back Home

John Garcia - The Coyote Who Spoke In Tongues

John Mayall - Talk About That

Kärbholz - Überdosis Leben

Kehlani - Sweetsexysavage

Kez - Keznation

Kreator - Gods Of Violence

Krokus - Big Rocks

Lemur - Die Rache Der Tiere

Leonard Cohen - Upon A Smokey Evening

Lula Pena - Archivo Pittoresco

Matthew Dear - DJ-Kicks (Compilation)

MC Bilal - Alles Zu Seiner Zeit

Menace Beach - Lemon Memory

Mother's Cake - No Rhyme No Reason

Nathan East - Reverence

Omar - Love In Beats

Original Soundtrack - T2 Trainspotting

Poltergeist - Back To Haunt

Pride Of Lions - Fearless

Rhonda - Wire

Rich Hopkins & Luminarios - My Way Or The Highway

Schnipo Schranke - Rare

Sepultura - The Roadrunner Albums: 1985-1996 (CD/Vinyl)

Sinai Vessel - Brokenlegged

Sleater-Kinney - Live In Paris

Soufian - Allé Allé

Stephen Percy - Smash

The Murder Of My Sweet - Echoes Of The Aftermath

Theo Blackmann - Elegy

Thorbjorn & The Black Tornado Risager - Chance My Game

Tift Merrit - Stich Of The World (Deluxe Edition)

Train - A Girl A Bottle A Boat

Turbobier - Das Neue Festament

Ty Segall - Ty Segall

Ursina - You Have My Heart

Vald - Agartha

Victoria Tolstoy - Meet Me At The Movies

Waving The Guns - Eine Hand Bricht Die Andere

Willy Astor - Change Songs

Wolf Maahn - Live Und Seele Deluxe

Xandria - Theater Of Dimensions