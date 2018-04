Außerdem ab Freitag erhältlich: Metallica, Pentatonix, Manic Street Preachers, Breaking Benjamin, Sasha, The Damned, Tom Liwa, Flatbush Zombies etc.

Konstanz (leah) - Der Freitag rückt näher, und während mancher Rapper gespannt auf seine Chartsplatzierung wartet, stecken andere noch mittendrin im Promo-Betrieb. Etwa Ufo361.

Der Berliner veröffentlicht mit "808" das Debüt-Album seiner Trap-Identität, mit der er aus der Berliner-Mixtape-Reihe heraustritt. Dabei strebt er eine düstere, schwarz-rote Ästhetik an, wie seine Videos und Cover-Arts belegen. "Power", "Balenciaga" und "Beverly Hills" klingen dann auch entsprechend: Viel Bass, selbstverständlich massig 808-Elemente und keine Gute-Laune-Lyrics mehr.

Manic Street Preachers befassen sich auch auf ihrem neuen Studioalbum "Resistance Is Futile" mit politschen Themen und den Fragen der Gegenwart - etwa im Song "Broken Algorithms". In musikalischer Hinsicht wechseln sie jedoch wieder den Kurs, der Elektropop auf "Futurology" scheint abgehakt, das Kommando übernehmen wieder die Gitarren.

"Garage Days Re-Revisited" war der erste Release von Metallica nach dem Tod von Cliff Burton und mit dem damals neuen Bassisten Jason Newsted. Es dient zur Überbrückung bis zum nächsten Studio-Album und supportete den letzten Teil der "Master Of Puppets"-Tour. Die reine Cover-EP erscheint nun in neuem Sound und erstmals wieder auf Vinyl.

Revolverheld verkaufen am Freitag ihr "Zimmer mit Blick". Zwölf Tracks lang philosophieren und reimen die Hamburger über Liebe und Herzschmerz und verteilen dabei freigiebig ihre wahrhaft entbehrlichen Lebensweisheiten.

Hinter dem Namen Eule verbirgt sich die 28-jährige Sängerin und Schauspielerin Jazzy Gudd, bekannt durch "The Voice of Germany" und "Berlin - Tag & Nacht". Auf ihrem Debütalbum "Musik an, Welt aus" macht sie unter ihrem Soap-Namen deutschen Elektropop à la LEA und Jonas Monar. Zwei vorab veröffentlichte Singles liefern melancholische Melodien und verträumte Lyrics ("In Gedanken versunken / Im Moment nur im Moment", "Du stolperst über Steine, die du legst / Alles was du warst, hat dich geprägt" gefolgt von EDM-Drops.

"Evil Spirits" läutet ein großes Comeback ein: Die britische UK-Punk-Institution The Damned (Meilenstein: "Damned Damned Damned") kehrt zurück und zwar in Begleitung von Bowie-Produzent Tony Visconti.

Alle Neuveröffentlichungen am 13. April:

