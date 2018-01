Außerdem ab Freitag erhältlich: Hämaton, Calexico, Accuser, Michael Schenker, Marmozets, Nils Frahm, Project Pitchfork, Xatar, Nightmares on Wax etc.

Konstanz (mrk) - "Die Unendlichkeit" betiteln Tocotronic ihre neue Platte, die sich beim Vorab-Hören sogleich als erstes Konzeptalbum der Hamburger enttarnt. Dabei sammelt das Quartett Referenzen aus Kindheit, Jugend bis zur Gegenwart mit autobiografischen Texten, die sich in ehrlichen Worten offenbaren und dazu gesellschaftliche Missstände auf der Straße und im virtuellen Raum thematisieren. Dirk von Lowtzow und Jan Müller selbst beschreiben ihr neues Werk im Gespräch mit laut.de als "das zärtlichste Album, das wir je gemacht haben."

Der Kieler Erik Cohen nennt sein drittes Album mit dem schlichten Titel "III" im Interview als "die purste und rockigste und eigentlich auch ehrlichste Scheibe." Und das bestätigt ein erster Durchlauf: Aggressive und direkte Texte treffen raue Stahlseitentöne in einem bewusst dreckig rohen Soundgewand - "zum Aschenbecher-Auslecken!".

Mit "Catharsis" legen Machine Head ihr mittlerweile neuntes Studioalbum vor. Wie ein erstes Reinhören verrät, bleiben die Metaller rund um Mastermind Robb Flynn grundsätzlich ihrem musikalischen Lager treu - dafür sorgen die obligatorischen Metal-Brecher. Allerdings erweitern die Oaklander mit der Platte ihre stilistische Bandbreite um langsamere und softere Songs, die dem Longplayer mehr Varianz verleihen.

Freunde der gepflegten Klaviermusik dürfen sich auf Neues von Nils Frahm freuen, während Xatar neue Deutschrap-Eskapaden präsentiert und die britischen Punkrocker der Marmozets ihre zweite Scheibe in die Läden bringen.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr. Diese Woche mit Joan As Police Woman, Jenny Wilson, The Breeders, Jack White, Car Seat Headrest, The Wombats, Tune Yards, Porches, Superorganism, Tocotronic, etc.

Neuveröffentlichungen am 26. Januar:

