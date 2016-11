Außerdem ab Freitag erhältlich: Grönemeyer, Moderat, Kate Bush, Einstürzende Neubauten, Sven Väth, Max Raabe/Cassandra Steen etc.

Konstanz (jim) - Der Neo-R'n'B-Star The Weeknd verzückt uns am Freitag mit seinem neuen Album "Starboy". Die vier Vorabsingles lassen auf einen großen 80er-Einfluss und eine düstere Atmosphäre schließen. An Featuregästen besteht bei dem Mann aus Toronto natürlich kein Mangel: Lana Del Rey, Future, Kendrick Lamar und Daft Punk. Die französischen House-Pioniere hört man sogar auf zwei Songs.

Ein dahin siechendes Format bekommt seinen Sargnagel: MTV Unplugged mit Andreas Gabalier. Danach am besten die ganze Unplugged-Kiste luftdicht verschließen und irgendwo versenken. Dennoch gibt es noch Künstler, die sich freiwillig (?) an der Seite des Mountain Man in der Öffentlichkeit zeigen: Die 257ers, Max Giesinger, Xavier Naidoo, Gregor Meyle und Anna Netrebko. Wohl bekomms!

Nach drei Rebellen-Alben und einer optischen Täuschung geht KC Rebell nun auf "Abstand". Die Singles "Mosquito", "Leer" und "Paper" zeigen bereits einen gewissen Abwechslungsreichtum. Auf dem sechsten Studioalbum des Rappers kurdischer Abstammung geben sich u.a. Kool Savas, Kollegah und Farid Bang die Klinke in die Hand.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Tracks von Methyl Ethel, Fufanu, The XX, Klangstof, Apothek, Der Ringer & Isolation Berlin, Dropkick Murphys, Cloud Nothings, Bishop Briggs, Regina Spektor, Fil Bo Riva, Banks & Steelz, etc.

Alle Neuveröffentlichungen am 25. November:

Alison Moyet - Alf (Re-Release)

Alison Moyet - Raindancing (Re-Release)

André Rieu - Falling In Love

Andreas Gabalier - MTV Unplugged

Bbou - Idylle

Bloodsucking Zombies From Outer Space - Bloody Unholy Christmas (Vinyl LP)

Bob Marley & The Wailers - Legend Live – Santa Barbara County Bowl Nov. 25th '79

Bölzer - Hero

Brings - Leise Rieselt Der Schnee (Weihnachts-Edition)

Brings - Silberhochzeit Live (CD + DVD)

Caught In The Act - Back For Love

Claudia Koreck - Kinderplatte

Crackaveli - L.O.S.

Die Antwoord - Mount Ninji And Da Nice Time Kid (Vinyl)

Die Lochis - #zwilling (Symphoniker Edition)

Edinburgh Military Tattoo - The Royal Edinburgh Military Tattoo 2016

Einstürzende Neubauten - Greatest Hits

Eisfabrik - Achtzehnhundertunderfroren

Elvis Presley - Elvis Presley (Re-Release) (Vinyl)

Enter Shikari - Live At Alexandra Palace (Vinyl)

Enya - And Winter Come (Re-Release) (Vinyl)

Felix Krull - Kitsch+Xanadu

Garth Brooks - Gunslinger

Gurr - In My Head (Vinyl)

Heino - Mit Weihnachtlichen Grüßen

Herbert Grönemeyer - Alles (23CD-Box, 25LP-Super Deluxe-Box)

Herbert Grönemeyer - Live In Bochum

Howard Shore - The Lord Of The Rings Symphony

Howe Gelb - Future Standards

In Strict Confidence - The Hardest Heart

Kate Bush - Before The Dawn

KC Rebell - Abstand

Khonsu - The Xun Protectorate

Kiss - Crazy Nights / Legendary Radio Broadcast

Klangkarussell - Hey Maria (EP)

Klaus Schulze - Another Green Mile

Konstatin Wecker - Ohne Warum – Live

Kyle Dixon und Michael Stein - Stranger Things Season 1 (Vinyl)

Kylie Minogue - Kylie Christmas (Snow Queen Edition)

L'arte Del Monde und Antonio Salieri - Salieri: La Scuola De' Gelosi

Letherette - Last Night On The Planet

Mario Blondi - Best Of Soul

Max Raabe/Cassandra Steen u.a. - Ein Wintermärchen (Weihnachtslieder aus Deutschland)

Moderat - Live

Paveier - Kölsche Weihnacht

Paveier - Leev Marie

Pink Floyd - Early Years: Cre/Ation

Primordial - Gods To The Godless (Live At BYH 2015)

Prince - 4ever

Severino - Flieg Mit Mir

Siouxsie And The Banshees - The Scream (Ltd. Edt. Picture Disc)

Sister - Stand Up, Forward, March!

Sunrise - Irgendwann Vielleicht

Survivor - Eye Of The Tiger (Original Recording Remastered)

Sven Väth - Sven Väth In The Mix: The Sound Of The Seventeeth Season

Takt32 - ID

The Decemerists – The Crane Wife Box (Ltd. 10th Anniversary 5xLP+BluRay)

The Weeknd - Starboy

Twenty One Pilots - Blurryface-Live (Vinyl LP)

Udo Jürgens - Merci, Udo! (Das Neue Album – Premium 3CD Edition)

Various - Club Der Roten Bänder-Staffel 2

Various - Die Ultimate Chartshow-Hits 2016

Various - Future Trance 78

Various - Songs Of Hope

Various - Suicide Squad O.S.T. (Vinyl)

Various - Sunshine Live – Die 90er Vol. 3

Waldtraene - Unter Wolfes Banner

Witchery - In His Majesty's Service

Zucchero - Black Cat