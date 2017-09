Außerdem erscheint am Freitag: Godspeed! You Black Emperor, The Horrors, Mastodon, Van Morrison, Chelsea Wolfe, Cradle Of Filfth, Tricky etc.

Konstanz (laut) - Fünf Jahre ist es her, seit The Killers ihr letztes Studioalbum "Battle Born" auf den Markt gebracht haben. Nun gibt es für Fans der Formation wieder Futter auf Albumlänge: Und wenn man den Vorab-Singles Glauben schenken mag, könnte es eines der stärksten Releases der Gruppe werden. Von einem etwas abgeschlagenen Liebeslied "Some Kind Of Love" präsentieren die Killers sich hier lebhaft, energetisch und in Topform. "Wonderful Wonderful" könnte ihnen zurück zu ihrer etwas verblassten Relevanz verhelfen.

Weniger Zeit zwischen den einzelnen Releases lässt sich da Eko Fresh: Der veröffentlichte in derselben Zeitspanne immerhin gleich vier Alben, dazu Mixtapes, Bonusinhalte und den ominösen "1000 Bars"-Song, auf dem er es ja selbst aussprach: "Meine große Stärke ist die Produktivität". Nun machte er zuletzt eher mit einer Verletzung in Mallorca als mit den eigentlichen Singles Presse, dennoch freuen sich die Fans des Kölners auf "König von Deutschland", den Nachfolger zu "Eksodus". Ob er dem ambitionierten Titel nun gerecht wird oder ob wir doch nur ein weiteres Eko-Album vor uns haben, wird sich noch zeigen.

"Noch ein Album" scheint auch das Kredo eines ganz anderen Musikers zu sein: Van Morrison, die irische Songwriter-Legende veröffentlicht am Freitag nicht weniger als sein 38. offizielles Studioalbum (zählt man Zusammenarbeiten und Compilations dazu, würde die Zahl noch weiter explodieren). Dass Zeit und Output den Altstar nicht müde gemacht haben, soll nun "Rolling With The Punches" beweisen. Fünfzehn Titel, davon fünf neu geschriebene und zehn Covers befinden sich darauf. Als Vorlagen dienten unter anderem Bo Diddley, Little Walter oder Sam Cooke.

Weitaus weniger produktiv zeigt sich da Black Eyed Peas-Frontfrau Fergie, die elf Jahre gebraucht hat, um einen Nachfolger für "The Dutchess" aufzunehmen. Der trägt den passenden Namen "Double Dutchess", emanzipiert sich aber den Singles nach zu urteilen sichtbar vom unerträglichen Will.i.Am-Sound der späten 2000er. Kollaborationen mit Rick Ross und Nicki Minaj zeugen von einem minimaleren, Rap-lastigeren Sound, der sich aber immer noch auf den Diva-Appeal der Sängerin verlässt.

Diva-Appeal hingegen wäre wohl das letzte, das man Songwriter- und Indie-Ikone Chelsea Wolfe unterstellen würde: Aufgenommen im ikonischen Salem (also in Massachusetts!) und unterstützt von Queens Of The Stone Age-Gitarrist Troy Van Leeuwen dürfte "Hiss Spun" einmal mehr angelehnt an Doom Metal oder psychedelischen Rock funktionieren. Die Lead-Single "16 Psyche" erinnert auf jeden Fall an eine Mischung aus den langsamen, bebenden Metal-Spielarten in Kombination mit PJ Harvey und den Nine Inch Nails. Das Album ist jetzt schon eines Indie-Darlinge des Jahres, gerade wenn man bedenkt, dass Wolfe sowieso schon eine recht passionierte Fanbase mitbringt.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr. Diese Woche mit Nick Mulvey, King Krule, Warhaus, Destroy Degenhardt, The Horrors, St. Vincent, etc.

Neuveröffentlichungen am 22. September:

A Blaze Of Feather - A Blaze Of Feather

Adam & Eve - Weihnachtszeit - Schöne Zeit

Marc Almond - Shadows And Reflections

Franco Ambrosetti - Cheers

Antiheld - Keine Legenden

Asp - Bernsteinmeerengel

Willy Astor - The Sound Of Islands-Guitar

John Beasley - Presents Monk'Estra, Vol. 2

Leonard Bernstein - On The Waterfront (Re-Release)

Big Brave - Ardor (Vinyl)

Black Country Communion - BCCIV

Blues Company - Jubilee Edition

Phoebe Bridgers - Strangers In The Alps (Vinyl)

The Bronx - V

Bsmg - Platz An Der Sonne

Stan Bush - Change The World

Tommy Castro - Stompin' Ground

Circa Survive - The Amulet (Vinyl)

China Crisis - Difficult Shapes And Passive Rhythms

The Clientele - Music For The Age Of Miracles

Coldspell - A New World Arise

Cosmic Gate - Chapter One & Two

Counterparts - You're Not You Anymore

Cradle Of Filth - Cryptoriana-The Seductiveness Of Decay

Cristobal And The Sea - Exitoca

Danish String Quartet und Various - Last Leaf

Diablo Blvd - Zero Hour

Martina Edoff - We Will Align

Eko Fresh - König Von Deutschland

Enter Shakiri - The Spark

Fergie - Double Dutchess

Fernando Express - Träume Sind Für Alle Da

Fler & Jalil - Epic (Vinyl)

Nelly Furtado - The Ride

Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers

Havok - Burn

Havok - Time Is Up

Havok - Unnatural Selection

H.E.a.T - Into The Great Unknown

Hiss Golden Messenger - Hallelujah Anyhow

Chris Hillman - Bidin' My Time

The Horrors - V

Iamx - Unfall

Implore - Subjugate (Vinyl)

Jay-Jay Johanson - Bury The Hatchet

Elton John - Blue Moves (Vinyl)

Kaipa - Children Of The Sounds

Kalim - Thronfolger

The Killers - Wonderful Wonderful

Kölsch - 1989 (Vinyl)

Kuult - Mehr Als Zuvor

Len Price 3 - Kentish Longtails

Lonewolf - Raised On Metal

Los Dos Y Companeros - Mir Woll'n Die Bewegung

Louka - Lametta

Lynch Mob - The Brotherhood

Mad Professor und Jah9 - In The Midst Of The Storm

Macklemore & Ryan Lewis - Gemini

Magnis - Grenzenlos

Mastodon - Cold Dark Place

Christian McBride Big Band - Bringin' It

Shannon McNally - Black Irish

Metz - Strange Peace

Kip Moore - Slowheart

The Movielife - Cities In Search Of A Heart

Muvrini - Luciole

Nasty - Realigion

Newman - Aerial

Night - Raft Of The World

Nits - Angst

Otherwise - Sleeping Lions

Ariel Pink - Dedicated To Bobby Jameson (Vinyl)

Elvis Presley - Mystery Train Sun Studio Recordings (Vinyl)

Prime Circle - If You Don't You Never Will

Josh Ritter - Gathering (Vinyl)

Leon Russel - On A Distant Shore

Satyricon - Deep Calleth Upon Deep

Shout Out Louds - Ease My Mind

Sleeping With Sirens - Gossip

Sløtface - Try Not To Freak Out

Sonata Arctica - Ecliptica (Vinyl)

Sonata Arctica - Winterheart's Guild (Vinyl)

Sons Of Texas - Forged by Fortitude

Spandau Ballet - Through The Barricades (Re-Release)

Ringo Starr - Give More Love (Vinyl)

Steffi - World Of The Waking State

Mike Stern - Trip

Sumney Moses - Aromanticism

Tito und Tarantula - Hungry Sally & Other Killer Lullabies (Re-Release)

Josh Todd - Year Of The Tiger (Vinyl)

The Texas Gentleman - Tx Jelly (Vinyl)

Ton Steine Scherben - In Dub

Tricky - Ununiform

Armin Van Buuren - A State Of Trance Classics Vol. 12

Valparaiso - Broken Homeland

Van Morrison - Roll With The Punches

Agnes Vesterman und Anja Lechner - Hieroglyphen Der Nacht

Rolando Villazon und Ildar Abdrazakov - Duets

The Wedding Present - George Best 30 (Vinyl)

White Lion - Fight To Survive

Brian Wilson - Playback: The Brian Wilson Anthology

Chelsea Wolfe - Hiss Spun

Wolfes In The Throne Room - Thrive Woven