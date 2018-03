Außerdem ab Freitag erhältlich: Snoop Dogg, The Decemberists, Juse Ju, Earthless, Jennifer Rush, Bell Book & Candle, The Fratellis etc.

Konstanz (mrk) - Premiere für Jeff Gutt: Der ehemalige The X Factor-Teilnehmer gibt als neuer Frontmann der Stone Temple Pilots auf der gleichnamigen Platte sein Debüt. Bereits seit Herbst letzten Jahres spielen die Kalifornier ihre ersten Konzerte mit den neuen Vokalisten. In den vorab veröffentlichten Singles zeigen sich die Pilots nicht nur gewohnt gitarrenlastig, sondern stimmen zuweilen auch balladeske Pianotöne an.

Auf ihrem achten Studioalbum "I'll Be Your Girl" packen The Decemberists den barocken Indie-Pop zugunsten neuer elektronischer Klänge in den Keller. Ihren Renovierungsdrang lebt die Folkband nun mittels kühler Synthie-Klänge aus. Bereits die vorab veröffentlichte Single "Severed" verblüffte mit ungewohnt harten Elektropassagen und einem treibenden Arpeggio.

"Here Come The Aliens" betitelt Altmeisterin Kim Wilde ihre mittlerweile 13. Platte, mit der sich die Popsängerin nach sieben Jahren Pause wieder zurückmeldet. Inspirieren ließ sich die Britin beim Albumtitel laut eigenen Angaben von mysteriösen Lichtern, die unerklärlicherweise an einem Sommertag 2009 in ihrem Garten flimmerten. Demnach übernahm Wilde die Energie aus diesem unheimlichen Zwischenfall mit in den Songwriting-Prozess für ihre neue Scheibe.

Snoop Dogg legt mit "Bible Of Love" sein angekündigtes Gospel-Album vor, für Schlagerfans stehen Platten von Beatrice Egli und Höhner auf dem Programm, Juse Ju bietet auf "Shibuya Crossing" neues Material für die Deutschrap-Fraktion, Hannes Wader verabschiedet sich, Earthless wollen auf "Black Heaven" an die Stärke ihres Vorgängeralbums anschließen, Bell Book & Candle (1998er Hit "Rescue Me") singen jetzt auf deutsch und Singer-Songwriter Jeremy Loops stellt seinen Zweitling "Critical As Water" vor.

