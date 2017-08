Außerdem am Freitag erhältlich: Brkn, Grizzly Bear, Philipp Dittberner, Thy Art Is Murder, Eluveitie, 4Tune und der Asiate, Sun Ra und Neil Young.

Konstanz (laut) - Kollegah hält seinem Schützling die Treue: Seyed darf auch sein zweites Album bei des Bosses Alpha Music Empire veröffentlichen, obwohl das erste beiden, dem Künstler wie seinem Labelboss, eisigen Gegenwind bescherte. Der "Engel Mit Der AK", befanden Fans und Kritiker in seltener Einhelligkeit, feuerte seine Schüsse aber auch abwechselnd in den Ofen und ins eigene Knie ab. Kollegah offenbarte, indem er auf Seyed setzte, was ihm fehlt: eine Spürnase für Talent.

Wenn Seyed den "Cold Summer" einläutet, kommen diese Herrschaften gerade recht: Eisbrecher brechen zur "Sturmfahrt" auf. "Was Ist Hier Los?", fragt die Vorab-Single. Wir haben Leichtmatrosen Edele an Bord geschickt, um nachzusehen. Der meldet: Offenbar ist dasselbe los wie immer. "Die lassen sich nicht reinreden und machen, worauf sie Bock haben, ob nun Rammstein-Gitarren oder Elektrozeug." Ahoi.

"To The Bone" macht in Steven Wilsons Diskografie keine Ausnahme. Auch das fünfte Album unter seinem eigenen Namen erwarten Fans mit einer bangen Vorfreude. Wo zieht es den Musiker diesmal hin? Die Antwort lautet: in Richtung Pop. Die Hinwendung zu eingängigeren Songs fällt aber so überraschend im Endeffekt auch nicht aus. Bis auf "Permanating" könnte jeder der Tracks auf einer seiner bisherigen Platten vertreten sein. Die Zitate stammen aber diesmal von anderen Hausnummern der Pop-Geschichte.

Wenn man an Namedropping Gefallen findet, orientiert sich Wilson derzeit an den Referenzen The Beatles, ABBA, XTC oder Tears For Fears. Aber alle Prog-Aficionados können aufatmen: Mit "Detonation" hat es auch ein Longtrack aufs Album geschafft.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Belle And Sebastian, Mile Me Deaf, Sparks, Casper, Wanda, Gisbert zu Knyphausen, Waxahatchee, Tricky, UNKLE, Nine Inch Nails, Wildhart etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

4Tune und Der Asiate - Bang Shui

Alan Parsons Project - All The Best

All Out War - Give Us Extinction

Bell, Joshua - The Classical Collection

Bishop-Kovacevich, Stephen - Sämtliche Klaviersonaten/Bagatellen

Blidge, Mary J - Strength Of A Woman (Vinyl)

Brennan Heart - On Demand

Brennstoff - Schlag Auf Schlag

Brkn - Einzimmervilla

Chase & Status - Tribe

Cloakroom - Time Well (vinyyl)

Cooper, Alice - The Eyes Of Alice Cooper (Silver) (Vinyl)

Cooper, Alice - Hey Stoopid (Vinyl)

Costa, Gal - India

DeJohnette und Grenadier - Hudson

Dent May - Across The Multiverse

Der Wahnsinn - Aus Liebe Zum System

Difranco, Ani - Binary (Vinyl)

Dittberner, Philipp - Jede Nacht

Downset - Downset (Vinyl)

Duke Spirit - Sky Is Mine

Eagles - Their Greatest Hits

Ebstein, Katja - Originale 2auf1: In Petersburg Ist Pferdemarkt/Liebe

Egotronic - Lustprinzip

Eisbrecher - Sturmfahrer

Eluveitie - Evocation II-Pantheon

End Of Green - Void Estate

Esquivel - Exploring New Sounds In Stereo (Vinyl)

Everything Everything - A Fever Dream

Expose - What You Don't Know (Expanded)

Fortuna Ehrenfeld - Hey Sexy

Frith, Fred - Storytelling

Ghostpoet - Dard Days & Canapés

Gieseking, Walter - Sämtliche Klavierwerke

Girl Ray - Earl Grey

Goldfinger - The Knife

Grizzly Bear - Painted Ruins

Guns N' Roses - Rockin Roots Of (Vinyl)

Haidt, Oliver - Der Ruf Meines Herzens

Haim - Something To Tell You (Vinyl)

Harris, Calvin - Funk Wav Bounces Vol. 1 (Vinyl)

Hocico - The Spell Of The Spider

Hubbard, Ray Wylie - Tell The Devil I'm Getting The

Hughes, Glenn - The Way It Is (Expanded)

Hüsker Dü - Warehouse: Songs and Stories (Vinyl)

Interpol - Our Love To Admire

Kathrin & Peter - Glücksgefühl

Keith, Toby - Icon+

Kids United - Forever United

Kiss - The Roots Of (Vinyl)

Kitty In A Casket - Rise

KMFDM - Hell Yeah

Lang, K.D. - Ing´nue (25. Anniversary Vinyl)

Leandros, Vicky - Originale Album-Box 2

Lords Of Acid - Voodoo-U (Vinyl)

Mandl, Tom - Ich Bin Ein Mann zum Küssen

Mauriat, Paul - Penelope/Holidays

Me The Tiger - What Is Beautiful Never Dies

Monar, Jonas - Alle Guten Dinge

Morbid Angel - Blessed Are The Sick (Vinyl)

Mr. Big - Defying Gravity (Vinyl)

Nea! - Andrea

Neck Deep - The Peace And The Panic

One More Word - Effectus Pavonis

OST - Atomic Blonde

Ott und Abbado - Klassik Für Unterwegs

Papir - V

Patti Smith - Wave (Vinyl)

Prag - Es War Nicht So Gemeint

Projected - Ignite My Insanity

Quinn, Freddy - Originale Album-Box 2

Rat Boy - Scum (Deluxe)

Red Axes - The Beach Goths

Rick & The Nightcats Estrin - Groovin' In Greaseland

Riederinger Musikanten - Lasst Uns Das Leben Genießen

Roge Und Gatto - Re:Works Piano

Sauermann, Ansa - Weiße Liebe

Savoy Brown - Witchy Feelin'

Sean Tyas- Street Parade Trance 2017

Seeming - Sol

Seyed - Cold Summer

Shelby Lynne & Allison Moorer - Not Dark Yet

Style Council - The Cost Of Loving (Vinyl)

Sun Ra - The Magic City

Syndemic - Annihilate The I

Terrorizer - World Downfall (Vinyl)

Tenacious D - The Pick Of Destiny Deluxe (Vinyl)

The Attic - Sanctimonious

The Hirsch Effekt - Eskapist

The Sherlocks - Live For The Moment

The Waterboys - Fisherman's Blues

Thompson, Richard - Acoustic Classics II

They're God's Children - Losing Paradise

Thy Art Is Murder - Dear Desolation

Townshend, Pete - Another Scoop

Townshend, Pete - Scoop 3

Townshend, Pete - Scoop

Unkle - The Road: Part 1

Van Buuren, Armin - A State Of Trance-Ibiza 2017

Warm Digits - Wireless World

Werner, Margot - Originale 2auf1: Und Für Jeden Kommt Der Tag/Nur Eine Frau

Wildwood Kin - Turning Tides

Wilson, Steven - To The Bone

Young, Neil - Original Release Series Discs 5-8

Young, Neil - Original release Series Discs 8.5-12

Young, Neil - Rust Never Sleeps (Vinyl)

Ziegele, Omri - Going South