Außerdem ab Freitag erhältlich: The Flaming Lips, Bosca, Pain Of Salvation, Sepultura, Gotthard etc.

Konstanz (pabi) - Unser Autor Michael Schuh hielt bereits gestern zehn Gedanken zum neuen The xx-Album "I See You" fest. Demnach präge Jamies hibbeliges "In Colour"-Album den neuen Stil nachhaltig. Mal schauen, wie die vollständige Album-Review ausfallen wird.

Simon Green alias Bonobo bringt sein sechstes Album "Migration" unters Volk. Die beiden Singles des Briten, "Kerala" und "Break Apart", operierten mit Streichern, vertrackten Dance-Beats und prominenter Unterstützung von Rhye. Dass er momentan einer der ambitioniertesten Elektronik-Artists ist, wird er sicherlich wieder unter Beweis stellen.

Nach seinem gefeierten Debütalbum "Tremors" erscheint nun das langersehnte Zweitwerk von Sohn. Die Singles "Signal" und "Hard Liquor" ließen schon erahnen: Da kommt wieder ein Hammer!

Den Titel "Rennen" wählte der mittlerweile von Wien nach L.A. gezogene Brite aufgrund seiner Erlebnisse in den letzten zwei Jahren:"Ich rannte die ganze Zeit ununterbrochen umher." Für die Aufnahme des neuen Albums nahm er sich dann eine Auszeit und zog sich für das Songwriting einen Monat komplett zurück, um an seiner düsteren Idee von R'n'B zu feilen.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 13. Dezember:

14 Iced Bears - 14 Iced Bears (Vinyl)

A Projection - Framework

A Winged Victory For The Sullen - Iris (Original Soundtrack)

Accept - Restless And Live

Amira Medunjanin - Damar

Andreas Schaerer - The Big Wig

Band Of Heathens - Duende

Benedikt Jahnel Trio - The Invariant

Betontod - Revolution

Beyond The Black - Lost In Forever – Tour edition

Black Anvil - As Was

Black Oak County - Black Oak County

Bonobo - Migration

Bosca - Cobra 3

Cavern Of Anti-Matter - Blood Drums

Code Orange - Forever

Colin Vallon Trio - Danse

Dryjacket - For Posterity

Elektro Guzzi - Parade

Emperor - In The Nightside (Vinyl)

Gotthard - Silver

Grave Digger - Healed By Metal

Hans Zimmer - The Classics

Her - Tape #1 + Live (Vinyl)

Jake Clemons - Fear & Love

James Vincent McMorrow - She's Like A Star

John Abercrombie Quartet - Up And Coming

Kant Kino - Kopfkino

Klez.E - Desintegration

Kraja - Isen Sjunger – Singing Ice

Lancer - Mastery

Marit Larsen - Joni Was Right I/II

Matthew E. White & Flo Morrissey - Gentlewoman Ruby Man

Miles Davis - Birth Of The Cool (Vinyl)

Miles Davis - Kind Of Blue (Vinyl)

Miozän - Surrender Denied (Vinyl)

Mono Inc. - Together Till The End

Mother's Cake - Off The Beaten Track

One Ok Rock - Ambitions

Orango - The Mules Of Nana (Vinyl)

Original Soundtrack - La La Land

Pain Of Salvation - In The Passing Light Of Day

Pankow - Aufruhr In Den Augen Reloaded (Re-Issue)

Pippo Polina - Il Sole Che Verra

Pretty Maids - Kingmaker (Vinyl)

Rantanplan - Licht Und Schatten

Raz Ohara & Cummi Flu - Y

Robin Tom Rink - The Small Hours

Sam Cooke - Win Your Love For Me Remastered (Vinyl)

Sarah McKenzie - Paris In The Rain

Sarah Schiffer - Freier Fall

Sepultura - Machine Messiah

Skeez - Misanthrop

Soft Error - Mechanism

Soft Kill - Choke (Vinyl)

Sohn - Rennen

Tenside - Convergence

The Flaming Lips - Oczy Mlody

The Molochs - America's Velvet Glory

The Regrettes - Feel Your Feelings Fool!

The xx - I See You

Wiley - Godfather

Witten Untouchable - Character (Vinyl)

Wolf Chant - Bloodwinter

Yalta Club - Hybris