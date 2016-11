Außerdem ab Freitag erhältlich: Alex Clare, The Neal Morse Band, David Crosby, Gregor Meyle, Olly Murs, Emeli Sandé, Enslaved, Rio Reiser, Pink Floyd ...

Konstanz (pabi) - Sting bringt mit "57th & 9th" sein zwölftes Solo-Album raus und entdeckt in den zehn neuen Songs wieder den Spaß am Rock. Einen Vorgeschmack gab bereits die hit-taugliche Single "I Can't Stop Thinking About You". Neben seinem langjährigem Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Vinnie Colaiuta sind auch Studiogäste wie Josh Freese (Ex- Nine Inch Nails) und Guns N' Roses vertreten. "57th & 9th" handele von Reisen, Fortbewegung und der Flüchtlingskrise.

"Battles" heißt das mittlerweile 12. Studioalbum von "In Flames" – eine Platte, die mal wieder metallischer als sein Vorgänger "Siren Charms" klingt, dafür aber mit Frauenchor auch durchaus kitschig daherkommt. Scheinbar haben es die Pop-Hooks Anders einfach angetan und dementsprechend passt Björn seine Riffs an. "Das übergeordnete Thema sind nun einmal diese inneren Kämpfe, die wir alle haben. Es geht darum, die Vergangenheit zu reflektieren, um in Zukunft richtige Entscheidungen treffen zu können. Sonst verpasst du im Leben ziemlich viel. Es sind solche Dinge, groß oder klein, mit denen wir uns beschäftigen", so Sänger Anders Fridén im Interview (demnächst auf laut.de).

Als Grundlage für "The Similitude Of A Dream" der "Neal Morse Band" diente das Buch "The Pilgrims Progress" von 1678. Das Konzeptalbum liefert astreinen Progrock mit Anklängen aus den 80ern und theatralischen Musical-Vibes.

... und wer hat eigentlich Shindy den Floh ins Ohr gesetzt, er sei der hiesige Kanye West? Rap alleine genügt dem Halbgriechen aus Bushidos Umfeld jedenfalls schon lange nicht mehr. 2016 hat er mit "Der Schöne und die Beats" bereits ein Buch veröffentlicht. Als auf seiner Homepage hernach ein Countdown startete, erwarteten seine getreuen Jünger mindestens den nächsten Geniestreich. Doch Pustekuchen! Bei Null gabs kein neues Video, auch keinen neuen Track, sondern einen überteuerten, speihässlichen Sweater. Na, danke. Die erste Kostprobe aus "Dreams" legte die Latte leider auch nicht viel höher. Aber die Redaktion lässt sich von "Dreams" gern noch positiv überraschen.

Alle Neuveröffentlichungen am 11. November:

3plusss - Gottkomplex

Ako - Novum

Alex Clare - Tail Of Lions

Angelika Express - Alkohol

Animals As Leaders - The Madness Of Many

Annisokay - Devil May Care

Automat - OstWest

Bahama Soul Club - Havana '58

Balkan Beat Box - Shout It Out

Bartek - Servuslichkeiten

Beatrice Egli - Kick Im Augenblick

Bernie Marsden - Green And Blues

Bob Dylan - The 1966 Live Recordings

Bohren & Der Club Of Gore - Sunset Mission

Cliff Richard - Just...Fabulous Rock 'n' Roll

Crowded House - Crowded House

D.d Dumbo - Utopia Defeated

Daniel Avery - DJ-Kicks

David Bowie - Legacy (The Very Best Of David Bowie)

David Crosby - Lighthouse

Dead Can Dance - Within The Realm Of A Dying Sun

Deathspell Omega - The Synarchy Of Molten Bones

Dota - Überall Konfetti ( Live)

Ellen Allien - Landing XX EP

Emeli Sandé - Long Live The Angels

Enigma - The Fall Of A Rebel Angel

Ennio Morricone und Czech National SO - Morricone 60

Enslaved - The Sleeping Gods - Thorn

Face - Rot

Ferenc Husta - Weihnachten Mal Anders!

Fewjar - Until

Freedom Call - Master Of Light

Garth Brooks - Christmas Together

Gert Steinbäcker - Ja Eh

Gregor Meyle - Die Leichtigkeit Des Seins

In Flames - Battles

Jamie Lidell - Building A Beginning

Johann Johannsson - Arrival-Original Motion Soundtrack

Johnossi - Air Is Free

Kassem Mosse - Disclosure (Honest Jon\'s)

Laura Pausini - Laura Xmas

Lina - Official

Lucifers Friend - Too Late To Hate

Ludovico Einaudi - Elements

M.A.N.D.Y. - Double Fantasy

Manfred Mann's Earth Band - Mann Alive

Martha Wainwright - Goodnight City

Mike Oldfield - Original Album Series

Nobodys Face - Niemandsland

Olly Murs - 24 HRS

Outlaws - Legacy Live

Patricia Kaas - Patricia Kaas

Pavlidis - Identitetris

Pink Floyd - The Early Years 1967 – 1972 Cre/ation

Recondite - Corvus EP

Rik Emmett & Resolution 9 - RES9

Rio Reiser - Blackbox

Robbie Robertson - The Empire

Roberto Fonseca - ABUC

Romare - Love Songs: Part Two

Ronnie Dunn - Tattooed Heart

Roxette - Why Don't You Bring Me Flowers

Sarah Lesch - Lieder Aus der Schmutzigen Küche

Shindy - Dreams

Simple Minds - Simple Minds Acoustic

Sirenia - Dim Days Of Dolor

Sleigh Bells - Jessica Rabbit

Slowly Rolling Camera - All Things

Sting - 57th & 9th

Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (Vinyl EP)

The Band - The Last Waltz (40th Anniversary Edition)

The Neal Morse Band - The Similitude Of A Dream

The Wave Pictures - Bamboo Diner In The Rain

Trembling Bells Und Bonnie - Bonnie Bells Of Oxford

Various - Bravo The Hits 2016

Various - Der Deutsche Hitmix – 20 Jahre Jubiläumsedition

Various - D. Trance 76 (A Tribute To Gary D.)

Various - Disney Magic Moments – Die Größten Disney Filmhits

Various - FM4 Soundselection 35

Various - Krautrock & Progressive Boxset

Various - Le Pop La Boum

Various - Trainspotting (Vinyl LP)

Waldgeflüster - Ruinen

Wolf People - Ruins

Yussef Kamaal - Black Focus