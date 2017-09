Außerdem am Freitag: Trettmann, Jennifer Rostock, DAF, Michael Jackson, Hurts, Wolf Alice, Ibeyi, David Bowie, Benjamin Clementine, Pearl Jam etc.

Konstanz (ynk) - Das Mainstream-Schwergewicht der Woche besteht im Zusammenkommen von zwei der größten Namen im Deutschrap: Savas & Sido sind für ein ganzes Album ins Studio gegangen. Nun prangt der weiße Hai von der Frontseite des Longplayers "Royal Bunker": Der Sound gibt sich dementsprechend hart, raw und im Stile der alten Schule, ein wenig hängengeblieben oder vielleicht nicht, aber definitiv mit einer wohlverdienten Prise Nostalgie für die Autotune-müderen Fans im Deutschrapzirkus.

Sollte man diese Müdigkeit nicht verspüren, könnte man ja auf die neue Schule zurückgreifen: "#diy", "Rautezeichen mach es selbst", titelt Trettmann, der mit Kitschkrieg-Beats und Gastbeiträgen aller großen Namen des aktuellen Hypes einen Sound zwischen Dancehall und Trap verspricht. Nicht nur gibt es also eine Zusammenkunft mit den "Palmen Aus Plastik"-Überfliegern RAF Camora und Bonez MC, sondern auch mit einem der kompetentesten heimischen Produzenten der Sparte.

Ebenfalls jugendlich gebärdet sich eine gewisse Miley Cyrus, die nach turbulenten Jahren zwischen "Bangerz" und "Dead Petz" alles zwischen Trap und Psychedelic Rock durchprobiert hat. Doch auch die ausgiebigste Teenie-Rebellionsphase diesseits des Urals ist nun zugunsten klassischen Songwriter-Countrys passé: Mit dem Titeltrack oder "Malibu" gibt sich Cyrus wieder als das nette Mädchen von nebenan.

Mit Sido haben Jennifer Rostock auch schon gesungen, aber in der letzten Zeit mussten sich die Berliner eher mit AfD-Wählern und Sexisten herumärgern. Der öffentlichen Wahrnehmung war dies nicht abträglich und nun folgt die äußerst originell betitelte Compilation "Worst Of" zum zehnjährigen Jubiläum der Band um Jennifer Weist. Alles cool?

Slime hingegen befinden sich voll und ganz im "Hier und Jetzt". Kurz nach einem Paukenschlag von Bundestagswahl und einer neuen Stärke rechter Tendenzen in der Gesellschaft gibt es für eine Punkband ihres Kalibers auch einiges zu besprechen. Wie politisch die neue Platte mit dem ungewohnt harmlosen Coverbild klingt, erfahren wir am Freitag.

Zu guter Letzt noch ein Public Service Announcement: Die neue Platte von Michael Jackson erscheint am Freitag. "Neu" und "von" mögen hier relativ sein, der recht lieblose Grabraub wurde schließlich ohne Einflussnahme des King of Pop konzipiert. Für Hardcore-Fans und Sammler vielleicht einen Blick wert, wurden doch zumindest ein paar Soundfetzen von früheren Konzerten und B-Seiten zusammengeflickt. Der Titel jedenfalls scheint passend: "Scream".

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr. Diese Woche mit Rationale, Morrissey, Charlotte Gainsbourg, Nick Mulvey, Superorganism etc.

Neuveröffentlichungen am 29. September:

36 Crazyfists - Lanterns

Airbourne - Diamond Cuts

Air Raid - Across The Line

Benny Andersson (from ABBA) - Piano

Archspire - Relentless Mutation

Argyle Goolsby - Darken Your Doorstep

Art Of Defiance - Old Scars, New Wounds

David Bowie - A New Career In A New Town 1977-1982 (Boxset)

Howard Carpendale - Wenn Nicht Wir

Carrousel - Filigrane

Jeff Cascaro - Love & Blues in the City

Cécile McLorin Salvant - Dreams And Daggers

Benjamin Clementine - I Tell A Fly

Peter Cornelius - Unverwüstlich

Philip M. Crane - Brandjagd

David Crosby - Sky Trails

Miley Cyrus - Younger Now

DAF - Das ist DAF

Demi Lovato - Tell Me You Love Me

Depeche Mode - The Best Of Depeche Mode Volume One (Vinyl)

Dyscarnate - With All Their Might

Emil Bulls - Kill Your Demons

Evil Invaders - Feed Me Violence

Fantasy - Die Ersten Hits

Neil Finn - Out of Silence

Gamma Ray - Land Of The Free (Anniversary Edition)

Gamma Ray - Alive '95 (Anniversary Edition)

David Garrett - Rock Revolution (Vinyl)

Gentle Giant - Three Piece Suite

David Gilmour - Live At Pompeii

Grave Pleasures - Motherblood (Vinyl)

Hurts - Desire

Ibeyi - Ash

Dieter Ilg - B-a-C-H

Michael Jackson - Scream

Jag Panzer - The Deviant Chord

Karl Jenkins - Symphonic Adiemus

Jennifer Rostock - Worst Of

Kadavar - Rough Times

Kastelruther Spatzen - Die Tränen der Dolomiten

Kiku und Blixa Bargeld - Eng, Düster Und Bang (Vinyl)

Kitty Daisy & Lewis - Superscope

Daliah Lavi - Jahresringe

Jamie Lawson - Happy Accidents

Jessy Martens - Tricky Thing

Maxim - Reprise (Vinyl)

Bill Murray, Jan Vogler & Friends - New Worlds

Nic - Nach All Der Zeit

Nocturnal Rites - Phoenix

Oscar And The Wolf - Infinity

Pearl Jam - Let's Play Two

Lee Perry - Super Ape Returns To Conquer (Vinyl)

Pineapple Thief - Where We Stood (Live)

Plan Three - Wish I Was Stormborne

Primus - The Desaturating Seven

Prince - 4ever (Vinyl)

Propagandhi - Victory Lap

Protomartyr - Relatives In Descent

Quireboys - White Trash Blues

Radio Moscow - New Beginnings

Chris Rae - Road Songs For Lovers

Racquet Club - Racquet Club (Vinyl)

Savas & Sido - Royal Bunker

Robin Schulz - Uncovered

Shania Twain - Now

Slime - Hier Und Jetzt

Tangerine Dream - Quantum Gate

The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die - Always Foreign (Vinyl)

Tommi Stumpff - Zu Spät Ihr Scheißer

Torres - Three Futures

Trettmann - #diy

UFO - The Salentino Cuts

Vogelfrey - In Ekstase

Wand - Plum

Kamasi Washington - Harmony Of Difference

Welshly Arms - Legendary-EP (Vinyl)

Bugge Wesseltoft - Everybody Loves Angels

Ray Wilson - Time & Distance