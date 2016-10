Außerdem ab Freitag erhältlich: Hammerfall, Alicia Keys, Bläck Fööss, Nouvelle Vague, Kungs, ASP, Haudegen, Sarah Connor, Hundreds etc.

Konstanz (jim) - Unheilig? Haben die nicht schon längst aufgehört? Dieser unwesentliche Umstand scheint sie aber nicht daran zu hindern, noch eine letzte, allerletzte und aller-allerletzte Platte zu veröffentlichen, um die Zielgruppe noch ein wenig weiter zu melken. Diesmal also "Von Mensch Zu Mensch", den vermutlich immer noch nicht finalen Röchler des Grafen.

Den letzten Seufzer hat auch Robbie Williams noch nicht getan, auch wenn einen "Party Like A Russian" dem Ende schwungvoll durchaus einen Schritt näherbringen könnte. Diesem ersten ließ Robbie mit "I Love Live" bereits den zweiten Vorgeschmack auf sein aktuelles Album folgen. Oberfangirl Jasmin Lütz kreischt sich schon einmal warm. Ob, wie üblich, vor Begeisterung oder diesmal vor Entsetzen, wird sich zeigen.

Passend zur Jahreszeit komplettieren Bon Jovi die heutige Untotenparade. Die gibt es tatsächlich auch noch, auch wenn sie mit "The House Is Not For Sale" erstmals ein Album ohne Richie Sambora bestreiten müssen. Der hatte 2013 bereits seinen Hut genommen, das 13. Studiowerk muss seine mittlerweile Ex-Formation also ohne ihn stemmen.

... und nach den ganzen Toten- und Zombiefeierlichkeiten startet auch schon schon wieder die fünfte Jahreszeit, drum sags mit den Bläck Fööss: "Freiheit Alaaf"!

Alle Neuveröffentlichungen am 04. November:

Alicia Keys - Here

Alison Balsom und Cleobury Stephen - Jubilo

ASP - Geisterfahrer Langspielalbum (2 CD im Buchformat)

ASP - Live … Auf Rauen Pfaden (4 CD im Buchformat)

Attila - Chaos

Ben Salomo - Es Gibt Nur Einen

Bläck Fööss - Freiheit Alaaf

Bon Jovi - The House Is Not For Sale

Chris Robinson Brotherhood - If You Lived Here, You Would Be Home By Now (Vinyl LP)

Civil War - The Last Full Measure

Covenant - The Blinding Dark

Crippled Black Phoenix - Bronze

Czarface (Inspectah Deck & 7L & Esoteric) - A Fistful Of Peril

Dark Tranquillity - Atoma

David Tele - Music For Cats

De/Vision - 13 (3 CD Boxset)

Diverse Interpreten - Karneval Der Stars 46

Diverse Interpreten - Megajeck 20

Douglas Dare - Aforger (Vinyl LP)

Elina Garanca und Verdi - Revive

Eric Morillo und Giorgio Moroder - Space Ibiza 1989-2016

FM - Indiscreet 30

Frank Zappa - Chicago '78

Frank Zappa - Little Dots

Gizmo Varillas - El Dorado

Glenn Hughes - Resonate

Graham Bonnet Band - The Book

Hammerfall - Built To Last

Haudegen - Haudegen Rocken Altberliner Melodien

Hello - The Albums-Deluxe (4 CD Boxset)

Hope Sandoval & The Warm Inventions - Until The Hunter (Vinyl LP)

Hundreds - Wilderness

Ice Nine Kills - Every Trick In The Book

Karies - Es Geht Sich Aus

Keith Jarrett - A Multitude Of Angels

King Kongs Deoroller - Im Zeichen Des Affen

Kungs - Layers

La Coka Nostra - To Thine Own Self Be True

Lambchop - Flotus

Lions Head - Lnzhd

Lisa Batiashvili und Daniel BArenboim - Tchaikovsky & Sibelius: Violin Concertos

Martha Argerich und Beethoven - The Warner Classics Recordings

Mecca - 3

Mötley Crüe - Mötley Crüe – The End – Live In Los Angeles (DVD / Blu-ray)

Musica Aeterna Chor & Orchester und Wolfgang Amadeus Mozart - Don Giovanni

Neil Diamond - Acoustic Christmas

Nick Cave and The Bad Seeds - Skeleton Tree (Vinyl LP)

Nouvelle Vague - I Could Be Happy

Odd Couple - Flügge (Vinyl LP)

Palace - So Long Forever

Pink Floyd - Dark Side Of The Moon (Vinyl Re-Issue)

Pretty Maids - Kingmaker

Queen - On Air (6 CD Boxset)

Robbie Williams - Heavy Entertainment Show

Robert Pehrsson's Humbucker - Long Way to The Light

Rotersand - Capitalism TM (Vinyl LP)

Roth Brock Project - Roth Brock Project

Sarah Connor - Muttersprache (Re-Issue mit 6 neuen Tracks)

Seer - Duette Bei Uns Dahoam! (CD + DVD)

Shirley Collins - Lodestar

Stevie Nicks - The Wild Heart

Tad - God's Balls (Vinyl LP)

The Fray - Through The Years: The Best Of The Fray

The Growlers - City Club

Thomas Rups Unger - Unbekanntes Land

Tim Fischer - Absolut!

Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight

Unheilig - Von Mensch zu Mensch (CD+DVD)

Vader - The Empire

Various - Club Sounds Vol. 79

Various - HardBase.FM Volume Seven!

Various - Kontor Top Of The Clubs – The Biggest Hits Of The Year MMXVI

Various - Ministry Of Sound - The Annual 2017

Various - O.S.T. Band Of Brothers (Vinyl LP)

Various - RTL Hits 2016

Various - Schlager 2016-Die Hits Des Jahres

Various - Soul Love 2016

Various - Trance 100 - Best Of 2016

Various -Düsseldorf Is Megajeck 2017

Wie Ihr - Herz Aus Glas

Wirtz - Auf Die Plätze, Fertig, Los (Vinyl LP)