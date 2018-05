Außerdem ab Freitag erhältlich: Heinz Rudolf Kunze, Sarah, Shinedown & Mudi, Frank Turner etc.

Konstanz (leah) - Die Welt des DJ Koze: Wo fängt sie an, wo endet sie? Ist es Techno, Soul, Disco? Und wen außer Musikjournalisten interessiert das überhaupt? Auf "Knock Knock" bereichern dieses Mal Roisin Murphy, Jose Gonzalez, Speech von Arrested Development, Kurt Wagner von Lambchop und Sophia Kennedy den musikalischen Bewusstseinsstrom. Sogar Bon Ivers gespenstischer Gesang ist auf einem Track ("Bonfire") zu hören, allerdings behalf sich Koze hier der Methodik des Samplens.

Die Unbeschwertheit früherer Tage hat Reinhard Mey natürlich verloren, und von seinen neueren Liedern mag man halten was man will. Seine immer noch große Bühnen-Präsenz, seine Glaubwürdigkeit und auch seinen Witz dokumentiert der Mitschnitt der gleichnamigen Tour von 2017 "Mr. Lee - Live". Hier ein Zuschauer-Video von "Gute Nacht Freunde" aus Stuttgart:

Mit "Reverence" legen Parkway Drive ein Zeugnis vollkommener Dekonstruktion der eigenen Stärken ab. Die einstige Inkarnation des Metalcore kokettiert mit Metal ohne Core. Entfesselte Wut, die ungebremste Offensive, mit der die Australier ehemals alles in Schutt und Asche legten, macht Platz für nüchterne Berechnung und gähnende Leere.

Yung Hurn hält eigentlich nichts von kommerzieller Musik, Geld braucht er aber auch. Sein erstes reguläres Album "1220" zeigt die emotionale Seite des Wieners. Mit "Ok Cool", "GGGut", "MHM", "Sie schauen", "Hellwach" und "Bist Du Alleine" liefert er eine breite Auswahl an Vorab-Singles. Während die drei erstgenannten von beschränktem Wortschatz, Nonsense und Wiederholungen leben, orientieren sich letztere am Mainstream und setzten mit Oden an die Liebe auf ein Soundbild zwischen Trap und Pop.

Das laut.de-Entdecker-Radio - täglich neue Songs auf laut.fm/eins:

Diese Woche mit u.a. Father John Misty, SIND, Bayuk, Pete Yorn & Scarlett Johansson, Warmduscher, The Coral - checkt Charts und Neueinsteiger.

Alle Neuveröffentlichungen am 5. Mai:

Angelus Apatrida - Cabaret de la Guillotine

Aquillo - ii

Bärtsch - Awase

Chakuza - Suchen Und Zerstören 3

DeWolff - Thrust

Dragonforce - Re-Powered Within

Dj Koze - Knock Knock

Dimmu Borgir - Eonian

Die Edlseer - 25 Jahre - Owa heit do gemma feiern

Dr. Woggle & the Radio - Drop bombs to lose

Esbjörn Svensen Trio - E.S.T. Live In London

Emil Brandqvist Trio - Within A Dream

Frank Turner - Be More Kind

Fuck Yeah - Funny Farm

Gaz Coombes – World's Strongest Man

Grailknights - Knightfall

Heinz Rudolf Kunze - Schöne Grüße Vom Schicksal

Iceage - Beyondless

Ihsahn - Amr

Jon Hopkins - Singularity

Kathy Kelly - The Greatest Hits

Leon Bridges - Good Thing

Linda Hesse - Mach Ma Laut

Lichtblick - Lichtblick

Malik - Die Zukunft

Mary Roos - Mary (Meine Songs)

Mudi - Hasret

Midas Fall - Evaporate

Michael Schulte - Dreamer

North Alone - Next Stop CA

Otto Normal - Wieder Wir

Palace Winter - Nowadays

Parker Millsap - Other Arrangements

Parkway Drive - Reverence

Pish - Pish

Rabia Sorda - The World Ends Today

Royce Da 5'9" - Book Of Ryan

Reinhard Mey - Mr.Lee Live

Reef - Revelation

Reuben & The Dark – Arms of A Dream

Rougge - Cordes

Suicide Commando - Death Will Find You

Shinedown - Attention Attention

Shakey Graves - Can't Wake Up

Sarah - Zurück Zu Mir

Tamino – Tamino (EP)

The Last Bandoleros - San Antonio

The Lazys - Tropical Hazards

The Glitch Mob - See Without Eyes

Trampled By Turtles - Life Is Good On The Open Road

Yung Hurn - 1220

Various Artists - Kontor Trapical 2018 - The Festival Season

Various Artists - Coco Beach Ibiza Vol.7-Summer of Love

Various Artists - Club Sound Vol.85