Außerdem am Freitag erhältlich: The War On Drugs, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Triggerfinger, Lacrimosa, Eskimo Callboy, Eloy, Culcha Candela u.v.m.

Konstanz (laut) - "Villains" nennen die Queens Of The Stone Age ihr aktuelles Album, mit dem sie Bösewichte, Teufel und Dämonen zum Tanz einladen. Gaststars brauchen sie dafür nicht, nur den Bleifuß auf dem Gaspedal. Als Gitarrist liefert Homme, was er seit seinen Kyuss-Tagen perfektionierte: sonnengegilbte, in der Wüste gewachsene Gitarrenriffs, trocken, bluesy und gerne mit viel Fuzz beladen. Dazu Synths, ein bisschen Disco, Experimentierfreude, die aber abgestecktem Rahmen passiert - und Mark Ronson. Der macht aus QOTSA zwar immer noch keinen Hochglanz-Act, scheint aber in Homme die Lust wachgekitzelt zu haben, mit verschiedenen Einflüssen zu spielen.

RAF Camora hat sich in einem recht eigentümlichen Tempo zu einem der Zugpferde des modernen Deutschraps etabliert. Der Mann bleibt seiner eigenen Soundästhetik treu und produziert mit mal besser, mal schlechter umgesetzten Anleihen aus Dancehall und Trap partytaugliche Musik. Nachdem zuletzt sein Kollaboalbum "Palmen aus Plastik" gemeinsam mit Bonez MC einen beispiellosen Hype nach sich zog, sind die Erwartungen an "Anthrazit" seitens der Anhänger logischerweise ziemlich hoch.

Etwas skeptischer sind Fans derzeit mit dem kommenden Projekt von Metrickz: Nachdem seine letzten Singles eher Trap-lastig und langsam gehalten waren, fehlen vielen alten Anhängern die Energie und der Drive der vorangegangenen Projekte. Hier wird sich am Freitag zeigen, ob der Stilwechsel doch positiv für ihn auszahlen wird.

Wer die Belgier von Triggerfinger immer noch mit ihrer relaxten Coverversion von Lykke Lis "I Follow Rivers" in Verbindung bringt, darf sich nicht nur wegen des Album-Covers verdutzt die Augen beziehungsweise Ohren reiben. Die gestandenen Herrschaften treiben nämlich wieder einmal die Rocksau durchs Dorf. Wie es auch das, nun ja, sagen wir mal ... gewöhnungsbedürftige Artwork andeutet, bemühen sich die Mannen aus dem Nachbarland Riffs etc. mit Ecken und Kanten unters Volk zu bringen.

Drei Jahre nach dem Chart-Erfolg "Lost In The Dream" kehrt Adam Granduciel mit Verstärkung zurück. Die als Vorab-Tracks bereits ins Rennen geschickten "Thinking Of A Place" und "Holding On" machen schon einmal Appetit auf den Rest von The War On Drugs, speziell letzteres wartete mit einem wunderschönen Video auf. Mit jener Single traten sie sogar bei Late Night-Supertsar Stephen Colbert auf. Es scheint, als ob das Backen kleiner Brötchen für die Band aus Philadelphia bald vorbei ist.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Belle And Sebastian, Mile Me Deaf, Sparks, Casper, Wanda, Gisbert zu Knyphausen, Waxahatchee, Tricky, UNKLE, Nine Inch Nails, Wildhart etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 25. August:

Akercoke - Renaissance In Extremis

Alien Sex Fiend - Fiendology

All Out War - Give Us Extinction

Alpha Tiger - Alpha Tiger

An Assfull Of Love - Monkey Madness

Archange - Flash Back

Ólafur Arnalds - Eulogy For Evolution 2017

Tim Bernes - Snakeoil Incidentals

Betontod - Schwarzes Blut

Marvin Brooks - The Strongest Survive

Cage The Elephant - Unpeeled [Vinyl LP]

Celldweller - Offworld

Chronixx - Chronology [Vinyl LP]

Maya Jane Coles - Take Flight

Jack Cooper - Sandgrown

Culcha Candela - Feel Erfolg-Limited Deluxe box inkl. Bonus-CD u.v.m.

Dagoba - Black Nova

Dead Lord - In Ignorance We Trust

Degreed - Degreed

Der Weg einer Freiheit - Finisterre

Die Apokalyptische Reiter - Der Rote Reiter

Candy Dulfer - Together [Vinyl LP]

dnzr - Ebriety

Ektomorf - Warpath-Live And Life On The Road

Eloy - The Vision, The Sword And The Pyre x (Part 1)

Ema - Exile In The Outer Ring [Vinyl LP]

Eskimo Callboy - The Scene

Ian Felice - In the Kingdom of Dreams

Fifth Harmony - Fifth Harmony

Folkshilfe - Bahö

Andreas Fulterer - Best Of

Bordello Gogol - Seekers and Finders

Hammock - Mysterium

Sascha Heyna - Paradies

Infinit - Aus Prinzip

Iron & Wine - Beast Epic

Iron And Wine - Beast Epic[Vinyl LP]

Jack Starr's Burning Star - Stand Your Groud

Jane's Addiction - Alive at twenty-five - Ritual de lo habitual live [Vinyl LP]

Joco - Into the Deep

Kommode - Analog Dance Music [Vinyl LP]

Lacrimosa - Testimonium

La Julie - Auf'N Cafe

Liars - Tfcf

Lilly - Among Clouds Aerial Perspective

Lionheart - Second Nature

Leprous - Malina

Mary's Blood - Fate

Lukas Nelson - Promise Of the Real

Peter Maffay - Erinnerungen-die Stärksten Balladen [Vinyl LP]

Metrickz - Xenon

Mr. Hurley & die Pulveraffen - Tortuga

Gary Peacock - Tangents

Portrait - Burn The World

John Potter - Secret History Sacred Music

Sean Price - Imperius Rex (Ltd. Deluxe Edition)

Pvris - All We Know of Heaven, All We Need Of Hell

Queens Of The Stone Age - Villains

RAF Camora - Anthrazit

Kari Rueslatten - Silence Is the Only Sound

Nadine Shah - Holiday Destination

Sion Hill - Elephant

Sweet - Desolation Boulevard

Klaus Schulze - Eternal - the 70th Birthday Edition

The Cadillac Tree - Legacy

The Haunted - Strength in Numbers

The New Roses - One More For The Road

Thee Oh Sees - Orc

The Quill - Born From Fire (Digipak)

The Veils - Nux Vomica [Vinyl LP]

The War On Drugs - A Deeper Understanding

The Veils - The Runaway Found [Vinyl LP]

Tito & Tarantula - Live at Rockpalast 2008 & 1998

Triggerfinger - Colossus

Turnover - Good Nature [Vinyl LP]

Tyshawn Sorey - Verisimilitude

Vulture - The Guillotine

Maria Voksania - Magie

We Invented Paris - Catastrophe

Weg einer Freiheit - Finisterre