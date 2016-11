Außerdem ab Freitag erhältlich: Jean Michel Jarre, Twenty One Pilots, Udo Lindenberg, Rolling Stones, John Legend, The Last Shadow Puppets, etc.

Konstanz (pabi) - Alle 20 Jahre packt Jean Michel Jarre das Sauerstoffzelt aus. Der Klassiker "Oxygène" ist seit 1976 ein spacetrunkener Meilenstein elektronischer Musik. Mit "Oxygene 7-13" folgte eine grafittibunte, ebenfalls überzeugende Fortsetzung. Zum 40. Geburtstag von Part I erweitert der Franzose das schicke Doppel zur Trilogie: "Oxygène 3" nimmt den Klangfaden bereitwillig auf und strickt daraus (s)eine ganz eigene, nicht minder faszinierende Geschichte.

Nach elf Jahren Wartezeit erscheint mit "Blue And Lonesome" ein neues Studioalbum der Rolling Stones. Auf dem zwölf Songs umfassenden Album covern Jagger und Co. Klassiker des Chicago Blues mit Songs von Howlin' Wolf, Otis Rush und Willie Dixon.

Die saarländische Rap-Crew Genetikk bringt mit "Fukk Genetikk" ihr fünftes Album raus. Anhand der drei Vorabtracks "Tote Presidenten", "Peng Peng" und "Jordan Belfort" weiß man schon ungefähr, wohin die Reise geht.

Motrip ist und bleibt Everybody's Darling. Mit dem gefälligen "Mama" landete der selbsternannte "Kanacke mit Grips" letztes Jahr endgültig im Mainstream - und jetzt auch noch im Opernhaus. Die durch Dirigent und Komponist Jimek unterstützte Perfomance mit Live-Orchester im Konzerthaus Berlin hält Gastauftritte von Haftbefehl, Lary und Adel Tawil parat.

Ohne Libertines-Kompagnon Carl Barât geht indes Peter Doherty wieder ins Rennen. Eben noch auf der wieder geöffneten Bataclan-Bühne in Paris, heißt sein neues Werk "Hamburg Demonstrations", weil es in der Hansestadt aufgenommen wurde. Als Produzent der elf neuen Songs fungierte Johann Scheerer (u.a. Faust, Omar Rodriguéz-Lopéz).

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Tracks von Flaming Lips, Flo Morrissey & Matthew E. White, The Japanese House, Van Holzen, A Tribe Called Quest, The xx, Cloud Nothings etc.

Alle Neuveröffentlichungen am 2. Dezember:

Anna Netrebko und Eyvazov - Manon Lescaut

Avenged Sevenfold - The Best Of 2005-2013

Azymuth - Fenix

Beans On Toast - A Spanner In The Works

Beck - Odelay (Vinyl)

Beck - Sea Change (Vinyl)

Beck - Guero (Vinyl)

Blokkmonsta - Blockmonsta

Bloodsucking Zombies From Outer Space - Bloody Unholy Christmas (Vinyl)

Blutengel - Complete

Bob Dylan - The Real Royal Albert Hall 1966 Concert

Bob Dylan - The Very Best Of

Bohren & Der Club Of Gore - Black Earth (Vinyl)

Busted - Night Driver

Childish Gambino - Awaken, My Love!

Damien Jurado & Richard Swift - Other People's Songs: Volume One

Deep Purple - California Jam 1974 (DVD + Blu-ray)

Die Roten Rosen - Wir Warten Auf's Christkind (Vinyl)

Elvis Presley - The Wonder Of You - With The Royal Philharmonic Orchestra (inkl. Helene Fischer-Duett) (Vinyl)

Erasure - Snow Globe (Vinyl)

Fergie - The Dutchess - 10th Anniversary (2LP)

Fetsum - Light In A Dark Place (EP)

Fiva x JRBB - Keine Angst Vor Legenden (Vinyl)

Fjarill - Stilla Tyd

Frank Zappa - Meat Light: The Uncle Meat Project/Object (Re-Issue)

Genetikk - Fukk Genetikk

Grobschnitt - Solar Movie – Rockpalast & Berlin 1978 (Boxset)

Guns N'Roses - Live In South America '91-93

Hans-Eckardt Wenzel - Wenn Wir Warten

In Extremo - Quid Pro Quo - Live

Jean Michel Jarre - Oxygène 3

John Legend - Darkness And Light

Kasalla - Kasalla – Live In Der Kölnarena

Kerstin Ott - Herzbewohner

Killswitch Engage - Beyond The Flames (CD/Blue-ray)

Luz Amoi - Bald Ist Weihnachten

Manfred Krug - (Unser Abend War) Wunderbar! - Das Beste Von Manfred

Massive Attack - Blue Lines (Vinyl)

Massive Attack - Protection (Vinyl)

Mike Oldfield - Collaborations (Vinyl)

Mike Oldfield - Exposed (Vinyl)

Mother Love Bone - On Earth As It Is: The Complete Works (3LP, 3CD+1DVD)

Motrip - Mosaik (Orchestred By Jimek)

Muthspiel und Mehldau - Rising Grace

Night Ranger - 35 Years And A Night in Chicago

Nina Kraviz - Fabric 91

Original Soundtrack - Die Große Karl May Soundtrack-Box

Original Soundtrack - Titanic (LTD Golden Vinyl)

Original Soundtrack - Arrival (Johann Johannsson)

Original Soundtrack - Inferno (Hans Zimmer)

Paranoid - Never Too Late

Peter Doherty - Hamburg Demonstrations

Peter Gabriel - Up (Vinyl)

Peter Gabriel - So (Vinyl)

Public Service Broadcasting - Live At Brixton

Ranger - Speed & Violence (Vinyl)

Renaissance - Live At BBC Sight & Sound

Robben Ford & Ron Thal - Lost In Paris Blues Band

Robbie Robertson - The Empire

Ronnie Dunn - Tattooed Heart

Slowcoaches - Nothing Gives

Social Distortion - The Independent Years: 1983-2004 (Ltd. LP-Boxset)

Söhne Hamburgs - Moin Moin Moin

Story Of Dakota - Ein Ewiger Kreis

Sunrise Avenue - Fairytales – Best Of – Ten Years Edition (Vinyl)

The Last Shadow Puppets - The Dream Synopsis EP (EP)

The Rolling Stones - Blue & Lonesome

Trees Of Eternity - Hour of The Nightingale

Trivium - Ember To Inferno (Ab Initio Deluxe Edition)

Udo Lindenberg - Stärker Als Die Zeit - Live

Uriah Heep - Words In Distance (3CD Boxset)

Vanishing Life - Surveillance