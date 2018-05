Außerdem ab Freitag erhältlich: Nirvana, Manuellsen, Ash, At The Gates, Amorphis, Overkill, Deadpool 2, Courtney Barnett, James Bay etc.

Konstanz (laut) - Five Finger Death Punch haben den langwierigen Rechtsstreit mit ihrem Label Prospekt Park beigelegt und veröffentlichen endlich den lange angekündigten Nachfolger zum Gold-zertifizierten "Got Your Six". Musikalisch viel geändert hat sich auf "And Justice For None" nichts, die Amerikaner zocken weiterhin groovige Power-Hymnen und wollen harte Riffs ins Radio bringen. Auch ihrer Cover-Tradition bleiben sie treu: Nach "House Of The Rising Sun" und The Offsprings "Gone Away" unterziehen sie nun Kenny Wayne Shepherds Bluesrocker "Blue On Black" einer Metal-Kur.

Vom Spleen, seinen Tracks seltsam anmutende Namen zu verpassen, hat sich Paul Kalkbrenner ja schon auf seinem letzten Album "7" verabschiedet. Die Internationalisierung setzt sich auch auf "Parts Of Life" fort. Die 15 Stücke nummeriert er einfach durch, wenn auch absichtlich nicht chronologisch, eine Prise Exzentrik muss eben schon noch sein. Für sein mittlerweile achtes Studio-Album ließ sich der Producer und DJ von Dance-Musik der späten Achtziger und frühen Neunziger inspirieren, die er damals als Teenager im dicken B gesammelt hat.

Das nordirische Powerpop-Trio Ash verkündete 2007 mit "Twilight Of The Innocents" seinen Abschied von der Musikbühne. 2015 starteten sie mit "Kablammo!" ein Comeback. Ihr achter Longplayer setzt genau dort an. Irgendwo in den großen Weiten zwischen Weezer und Franz Ferdinand angesiedelt, frönen die Herrschaften ihrer Definition von Rockmusik mit großen Melodien.

Diese Woche mit u.a. Arctic Monkeys, Ash, Jungle, Get Well Soon und Danger Dan

Neuveröffentlichungen am 18. Mai:

Ash - Islands

Alkaloid - Liquid Anatomy

Amorphis - Queen of Time

At The Gates - To Drink From The Night Itself

Burn the Priest - Legion: XX

Brad Mehldau - Seymour Reads the Constitution!

Bennett Wilson Poole - Bennett Wilson Poole

Blessed Hellride - Bourbon King

Ceydo & Freeze - Flouz & Segen

Coroner - R.I.P

Courtney Barnett - Tell Me How You Really Feel

Dana Fuchs - Love Lives On

Deamon's Child - Angstparade

Donna Summer - Summer: The Original Hits

Fifth Angel - Time Will Tell

Five Finger Death Punch - And Justice for None

Gäs - Rausch

Gazpacho - Soyuz

Grateful Dead - Cornell 5/8/77

Hartmann - Hands On The Wheel

Hans die Geige und Hans Witoch - Viersaitig Unterwegs

Jeff Beck - Still On The Run – The Jeff Beck Story (DVD)

Jens Bogner - Schönes Bleibt

James Bay - Electric Light

Joe Bonamassa - British Blues Explosion Live

Kahne Katzmann - I See Signs

Kayef - Modus

Lenny Kravitz - Greatest Hits (Doppel-Vinyl)

Maluma - F.a.M.E

Manuellsen & Micel O - Njc

Michael Raut - New Day Tonight

Nirvana - Rainbow Chaser: The 60s Recordings (The Island Years)

No Fun At All - Grit

Over Kill - Live In Overhausen

Paul McCartney - Thrillington (Re-Release)

Paul McCartney - New (Re-Release)

Paul McCartney - Chaos And Creation In The Backyard (Re-Release)

Paul Kalkbrenner - Parts Of Life

Parquet Courts - Wide Awake

Pink Floyd - Pulse (Vinyl Re-Release)

Pink Floyd - Relics (Vinyl Re-Release)

Ryley Walker - Deafman Glance

Rainhard Fendrich - Für Immer A Wiener Live & Akustisch

Rose Tattoo - Blood Brothers

Ray LaMontagne - Part Of The Light

Stephen Malkmus & The Jicks - Sparkle Hard

The Green Apple Sea - Directions

The Air We Breathe - Thing Between

The Mission (UK) - Live At Rockpalast

The Crimson Ghosts - Yet Not Human

The Sidekicks - Happiness Hours

Thomas Quasthoff und NDR Bigband - Nice 'n' Easy

Various Artists - Deadpool 2

Various Artists - Die Hit Giganten Best of Songpoeten

Various Artists - Die Hit Giganten Best of Ndw

Various Artists - Das Album-Rock'n'Rarrr Music

Wings - Wings Greatest