Außerdem in Kürze erhältlich: Brian Eno, The Decemberists, Evanescence, The White Stripes, Dire Straits, Leonard Cohen etc.

Konstanz (pabi) - Das Jahr neigt sich zum Ende und so auch die Anzahl der Neuveröffentlichungen. Um so erfreulicher, dass Trent Reznor überraschend noch neue Musik für dieses Jahr angekündigt hat. Die Nine Inch Nails-EP "Not The Actual Events" erscheint am 23. Dezember und enthält fünf Songs. Die EP ist gemeinsam mit Atticus Ross entstanden, der nun offizielles Nine Inch Nails-Mitglied ist, wie nin.com vermeldet. Folgerichtig würde sich der Sound vom Vorgänger "Hesitation Marks" wegbewegen und eher den Filmarbeiten der beiden ähneln.

Ambient-Mastermind Brian Eno liefert pünktlich zum 1. Januar seine neue Scheibe ab. "Reflection" enthält genau einen gleichnamigen, 54-minütigen Track und ist als Fortsetzung einer langen Serie von Arbeiten zu verstehen, über dessen Ursprung sich Eno selbst nicht ganz im Klaren ist. Jedenfalls beinhaltet das Werk Teile von "Thursday Afternoon", "Neroli" und des Grammy nominierten "LUX".

Um pünktlich zum Fest unter dem Christbaum zu landen, hat Gucci Mane "The Return Of East Atlanta Santa" zu knapp angesetzt: Sofern man es nicht vorab via iTunes konsumieren will, erscheint das Album erst zum Jahresende. In der um sich greifenden Besinnlichkeit wollen wir aber nicht so sein. Wenn der Weihnachtsmann, mit Gastauftritten unter anderem von Travis Scott und Drake im Sack, aus dem dreckigen Süden anreisen muss, erscheint ein bisschen Verspätung verständlich. Schwerer nachzuvollziehen bleibt, warum sich jemand eine Eiswaffel in die Fratze tätowieren lässt.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Alle Neuveröffentlichungen vom 23. Dezember bis 2. Januar:

Arstidir Lifsins - Heljarkvida

Attacker - Sins Of The World

Blossoms - Blossoms (Vinyl)

Bob Dylan - John Wesley Harding (Vinyl)

Brian Eno - Reflection

Celine Dion - All The Way...A Decade Of Song

Chefdenker - Eigenuran (Vinyl)

Coil - Astral Disaster (Vinyl)

Crowded House - Time On Earth (Vinyl)

Cubicolor - Brainsugar (Vinyl)

Dark Tranquillity - Character (Vinyl)

Diana King - Best Of

Dimitri Vegas and Like Mike - Bringing The Madness

Dire Straits - Dire Straits (Vinyl)

Dire Straits - Making Movies (Vinyl)

Dub Incorporation - Hors-Controle (Vinyl)

Elvis Costello & Burt Bacharach - Painted From Memory (Vinyl)

Emma - Adesso (Tour Edition)

Exodus - Another Lesson In Violence (Vinyl)

Exodus - Faboulus Disaster (Vinyl)

Goatblood - Veneration Of Armageddon

Gucci Mane - The Return of East Atlanta Santa

Hämatom - Wir Sind Gott – Tour Edition

Janin Johanssen - Drift Bottle

Jeezy - Church In The Streets

Kaisa und Kaisaschnitt - Greatest Hits

Kate Bush - Before The Dawn (Box-Set)

Katie Melua - Diamonds – The Best Of Katie Melua

Kypck - 3epo

Lady Gaga - Joanne (Vinyl)

Leonard Cohen - Toronto 88 (Vinyl)

London Hospices Choir - Living Years feat. Paul Carrack

Madder Mortem - Red In Tooth And Claw

Marc Cohn - Live In Minneapolis '91

Mauli - Spielverderber

Metal Law - Hellrider

Murg - Gudatall

Nekromantix - A Symphony Of Wolf Tones & Ghost Notes (Vinyl)

Nigel Kennedy & Oxford Philharmonic Orchestra - My World

Nine Inch Nails - Not The Actual Events EP

Original Soundtrack - Final Fantasy VI

Original Soundtrack - The Young Pope

Parralox - Holiday '16

Parralox - Subculture

Patricia Kelly - Grace & Kelly – Live In Concert

Pentatonix - Ptx Vols. 1/2 (Japan Edition)

Perkele - Best From The Past (Vinyl)

R.E.M. - Live In Santa Monica 1991 (Vinyl)

Rag'n'Bone Man - Wolves (Vinyl)

Ramones - Ramones (40th Anniversary Edition)

Simon & Garfunkel - Live In '67 (Vinyl)

Soft Kill - Choke (Vinyl)

Soul System - She's Like A Star

Stereoact feat. Chris Cronauer - Metal Box (Box Set)

Sufjan Stevens - Seven Swans (Vinyl)

Supertramp - Breakfast In America (Vinyl)

The Busters - Ska Bang 87 – 30 Jahre, 30 Songs

The Decemberists - The Crane Wife (Ltd. 10th Anniv. Dlx. 5xLP+BluRay)

The Milk - Live At The Union Chapel

The White Stripes - The Complete John Peel Sessions (Vinyl)

Torch - Blauer Samt (Vinyl)

Underviewer - Wonders & Monsters

Various - Recovery For You - A Tribute To Front 242

Various - Sunshine Live – Mix Session 2016

Various - Techno 2017

Weezer - White Album (Deluxe Edition)

Zaum - Eidolon (Vinyl)