Außerdem ab Freitag erhältlich: Arch Enemy, Joel Brandenstein, Bob Dylan, Jamiroquai, Body Count, Goldfrapp, Luciano, Nick Cave, Toxpack etc.

Konstanz (joga) - Für ein dichtes Sludge-Klanggewitter sind Mastodon bekannt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich die Jungs um Sänger Troy Sanders wiederholen. Mit dem ungewohnt eingängigen Vorabtrack "Show Yourself" halten die Amis lässig ihre Standards. Ob sein Nebenprojekt Gone Is Gone ihn wirklich "zu einem besseren Mastodon-Mitglied" gemacht hat, wie Sanders unlängst im Interview erklärte, erfahren wir am Freitag.

Julia Holter erhält die Ehre, für das Domino-Label die neuen Livereihe "Domino Documents" zu eröffnen. Diese wurde in Anlehnung an die legendären BBC-Peel-Sessions erdacht und präsentiert Studio-Aufnahmen, die innerhalb von ein bis zwei Tagen unter Live-Bedingungen in einem Londoner Studio aufgenommen werden. Die elf Songs auf "In The Same Room" fußen zu großen Teilen auf Holters jüngstem Studioalbum "Have You In My Wilderness".

Lange weg war die Kanadierin Nelly Furtado, die auf ihrem eigenen Label Nelstar mit "The Ride" zurück kehrt. An ihrem Produzenten John Congleton gefiel ihr vor allem, dass er "kein Autotune, Melodyne oder eine andere Software benutzt und in einer sehr traditionellen Weise arbeitet", wie sie im laut.de-Interview erzählt. "The Ride" ist Nellys erstes englischsprachiges Album seit "The Spirit Indestructible" (2012).

Mit seinem letzten Album "Verbrecher Aus Der Wüste" landete Kurdo auf Platz zwei der Albumcharts. Warum, versteht keiner so genau. "Plump as fuck", befand Kollegin Sprenger damals, was schon eher nachvollziehbar erschien. Egal, neue Platte, neues Glück. Man soll ja immer mit einer Weiterentwicklung rechnen. Auch, wenn der erste ausgekoppelte Track schon eine solide Warnung barg: "Hände weg, empfahl Kurdo da - immerhin auf einem nicht rundum verachtenswerten Beat aus Abaz' Schmiede.

Alle Neuveröffentlichungen am 31. März:

50 Cent - Best Of

Aimee Mann - Mental Illness

Andy Borg - Cara Mia

Arch Enemy - As The Stages Burn!

Basement - Promise Everything

Beatrix Players - Magnified

Joel Brandenstein - Emotionen

Beatsteaks - Limbo Messiah (Vinyl Re-Release)

Bob Dylan - Triplicate

Body Count - Bloodlust

British Sea Power - Let The Dancers Inherit The Party

Cashmo - 1994

China Moses - Nightintales

Charlotte OC - Careless People

Clan Of Xymox - Days Of Black

Dash Berlin - We Are (Part 2)

Deacon Blue - Live At The Glasgow Barrowlands

Desperate Journalist - Grow Up

Disarstar - Minus X Minus = Plus

Doctor Cyclops - Local Dogs

Easy Money - Rules Of The Game

Ensemble Economique - In Silhouette

Falco - Nachtflug (Vinyl Re-Release)

Fargo - Wunderbare Jahre

Fischer-Z - Building Bridges

Fleetwood Mac - Tango In The Night (Re-Release)

Gnod - Just Say No To The Psycho Right Wing Capitalist Fascist Industrial Machine

Goldfrapp - Silver Eye

Heisskalt - Live

Hello Piedpiper - The Raucous Tide

Julia Holter - In The Same Room (Live)

John Lee Hooker - Whiskey & Wimmen

Imminence - This Is Goodbye

Invidia - As The Sun Sleeps

Jamiroquai - Automaton

Joel Havea - Trio Setting Sail

John Milk - Paris Show Some Love

Junglelyd - Paracaidas

Kurdo - Vision

La Cafetera Roja - One Shot

Luciano - Banditorinho

Mary Roos - Ab Jetzt Nur Noch Zugaben

Mastodon - Emperor Of Sand

Max Prosa - Keiner kämpft für Mehr

Minusmen - Rosemary

Neil Diamond - 50th Anniversary Collection

Nelly Furtado - The Ride

Nick Cave - One More Time With Feeling (DVD)

Nick & June - My November My

Novalis - Schmetterlinge (Lim. 15-CD/DVD-Box)

Paco Sala - The Silent Season

Rodney Crowell - Close Ties

Rohey - A Million Things

Tale Of Us - Endless

The Mavericks - Brand New Day

The Morricones - Tales Of The Wasteland

The Royal - Seven

Thiago Bianchi - Arena

Tigran Hamasyan - An Ancient Observer

Toxpack - Schall und Rauch

Trioscence - Hidden Beauty

Toseland - Fingers Burned

Tuxedo - Tuxedo II

Sameday Records - Never Ending

Sinner - Tequila Suicide

Sons of Morpheus - Nemesis

Alex Vargas - Cohere

Various Artists - Cerebral Sounds Of Brain Records 1972-1979 (8-CD-Box)

Warbringer - Woe To The Vanquished

Y'akoto - Mermaid Blues