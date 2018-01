Außerdem ab Freitag erhältlich: Glen Hansard, Black Label Society, Bernd Begemann, First Aid Kit, Nathan Gray, Whomadewho, The Shins, Porches etc.

Konstanz (maxi) - Der "deutsche Justin Bieber", wie Mike Singer gerne genannt wird, legt nur ein Jahr nach seinem Debütalbum nach. Mit "Deja Vu" veröffentlicht der gerade mal 17-jährige Nachwuchsstar 14 neue Songs. Dass sich die Platte gut verkauft ist wie beim Vorbild aus Übersee vorprogrammiert: Singer zählt allein 1,4 Mio. Instagram-Follower.

Von Mike Singer zu Magnum, einen stärkeren Kontrast gibt es kaum. Die altgedienten aber keineswegs eingerosteten Melodic-Rocker (man werfe einen Blick auf ihre Release-Frequenz) veröffentlichen "Lost On The Road To Eternity". Die Erwartungen dürften klar sein: Kompromissloser, opulenter Rock mit einer Spur Pathos und Hang zum Fantastischen steht auf dem Programm.

Ursprünglich bereits auf September letzten Jahres datiert, erscheint nach einigen Verzögerungen nun am Freitag die neue Fall Out Boy-Platte "Mania". Auf ihrem mittlerweile siebten Longplayer zeigen sich die Jungs aus Chicago weiterhin experimentierfreudig: Während die gewohnt charakteristischen Vocals von Sänger Patrick Stump mit Synthies und Gitarrenkräften den typischen Bandsound generieren, fließen dabei immer öfter die Spielarten anderer Genres mit ein. So verbinden sich die teils reflektierten, teils sarkastischen Songtexte zuweilen mit Hip-Hop-Elementen, Pop-Melodien und Dubstep-Einflüssen.

Auch für Freunde von handgemachtem Singer/Songwriter-Folk ist eventuell ein Schmankerl geboten: "Between Two Shores" markiert Glen Hansards drittes Album. Für Folk stehen bekanntermaßen auch die Damen von First Aid Kit, die ihr sehnlichst erwartetes Album "Ruins" veröffentlichen. Und auch Boysetsfires Nathan Gray schlägt auf seinem Solo-Album ruhige Töne an. WhoMadeWho liefern dagegen eine neue Fuhre Indie-Pop mit elektronischen Einflüssen.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr. Diese Woche mit Joan As Police Woman, Jenny Wilson, The Breeders, Jack White, Car Seat Headrest, The Wombats, Tune Yards, Porches, Superorganism, Tocotronic, etc.

Neuveröffentlichungen am 19. Januar:

Alan Parsons Project - Tales Of Mystery and Imagination (LP Re-Release)

Anvil - Pounding The Pavement

Aytee & Fear - Paragraph 84

Bernd Begemann - Die Stadt & Das Mädchen (Feat. Kai Dorenkamp)

Belle And Sebastian - How To Solve Our Human Problems (Part 2) EP

Black Label Society - Grimmest Hits

Kari Bremnes - Det VI Har

Concrete Eden - Left

Devin Dawson - Dark Horse

De Lux - More Disco Songs About Love

Charlotte de Witte - Brussels EP

Earth Caller - Crystal Death

EDEN - Vertigo

Tommy Emmanuel - Accomplice One

EPMD - Back In Business (2LP Re-Release)

Exfeind - Exfeind Nummer Eins

Fall Out Boy - Mania

First Aid Kit - Ruins

Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (Deluxe Edition)

Get Cape. Wear Cape. Fly - Young Adult

Half Japanese - Why Not?

Glen Hansard - Between Two Shores

King Gizzard & The Lizard Wizard - Polygondwanaland

L'Ame Immortelle - Hinterm Horizont

Magnum - Lost On The Road To Eternity

Of Mice & Men - Defy

Persephone - Perle

Porches - The House

Rome - Hall Of Thatch

Rosetta - Utopioid

Salad Boys - This Is Glue

The Shins - The Worms Heart

Sin Fang, Sóley & Örvar Smárason - Team Dreams

Mike Singer - Deja Vu

Starcrawler - Starcrawler

Televison Personalities- Beautiful Despair

They Might Be Giants - I Like Fun

Tune-Yards - I Can Fell You Creep Into My Life

Xylouris White - Mother

Van William - Countries

White Wizzard - Infernal Overdrive

Whitesnake - The Purple Tour

WhoMadeWho - Through The Walls

Laura Wilde - Es Ist Nie Zu Spät

The XCERTS - Hold On To Your Heart

Xul Zolar - Fear Talk